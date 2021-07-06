Более 98% приморских выпускников справились с ЕГЭ по английскому языку

Более 98% приморских выпускников справились с ЕГЭ по английскому языку
Более 98% приморских выпускников справились с ЕГЭ по английскому языку
Сегодня, 16:11ОбществоФото: pxhere.com Now I know my ABCs!
Выпускники Приморского края узнали свои результаты ЕГЭ по английскому языку. В 2021 году сдавать предмет отважились 1323 приморца.

По данным специалистов из краевого минобразования, экзамен сдали более 98% выпускников. Высокий балл, 80 и больше, получили 318 человек.

В 2021 году в Приморском крае немало стобалльников, больше всего — 14 по русскому языку. Отличными знаниями по физике обладают пятеро выпускников. Профильную математику «на все сто» в этом году сдали 4 приморца, еще двое на 100 баллов защитили свои знания по истории.

Также выпускники успешно сдали географию, обществознание, литературу и химию.

В текущем году ЕГЭ сдают более 11 тысяч выпускников. Экзамены проводят соблюдая все рекомендации и требования Роспотребнадзора. В помещениях проводят своевременную уборку, регулярную дезинфекцию. У всех входящих измеряют температуру и следят за соблюдением социальной дистанции.

Напомним, что в крае реализуется государственная программа «Развитие образования Приморского края» на 2020–2027 годы.

Сюжеты:
Приморье
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