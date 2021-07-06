Более 98% приморских выпускников справились с ЕГЭ по английскому языку

По данным специалистов из краевого минобразования, экзамен сдали более 98% выпускников. Высокий балл, 80 и больше, получили 318 человек.
В 2021 году в Приморском крае немало стобалльников, больше всего — 14 по русскому языку. Отличными знаниями по физике обладают пятеро выпускников. Профильную математику «на все сто» в этом году сдали 4 приморца, еще двое на 100 баллов защитили свои знания по истории.
Также выпускники успешно сдали географию, обществознание, литературу и химию.
В текущем году ЕГЭ сдают более 11 тысяч выпускников. Экзамены проводят соблюдая все рекомендации и требования Роспотребнадзора. В помещениях проводят своевременную уборку, регулярную дезинфекцию. У всех входящих измеряют температуру и следят за соблюдением социальной дистанции.
Напомним, что в крае реализуется государственная программа «Развитие образования Приморского края» на 2020–2027 годы.