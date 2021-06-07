Фирменный поезд «Океан» возобновляет движение

Фирменный поезд «Океан» возобновляет движение
Фирменный поезд «Океан» возобновляет движение
Вчера, 10:20ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
С 7 июня возобновляется движение фирменного поезда «Океан» по маршруту Владивосток — Хабаровск. Движение поезда будет ежедневным, в летний период с 7 июня по 16 сентября, сообщили в ДВЖД. Продажа билетов уже открыта.

Стоит отметить, что первый рейс поезда состоится 7 июня в 20:57 из Владивостока с прибытием в Хабаровск в 09:26. В обратном направлении поезд отправится 8 июня в 20:43 и прибудет во Владивосток в 09:51.

«Продажа билетов уже открыта. Получить подробную информацию о графике движения поездов, стоимости билетов, а также оформить проездные документы можно на официальном сайте ОАО „РЖД“, с помощью мобильного приложения „РЖД Пассажирам“ и в железнодорожных кассах», — сообщили специалисты ДВЖД.

Стоит отметить, что пассажиры могут приобрести билеты на верхние места в купе поезда по специальному тарифу — от 2299 рублей.

Также, граждане могут получать информацию о скидках и специальных тарифах в телеграм-канале «Скидки на поезд ФПК». Подписаться на него можно, перейдя по ссылке.

Напомним, что в Приморье действует режим повышенной готовности, связанный с ограничениями в период пандемии COVID-19. В вагонах поездов усилена санитарная обработка. Пассажирам поездов рекомендуется использовать маски и перчатки во время поездки — приобрести их можно, при необходимости, в вагоне у поездной бригады.

Сюжеты:
Приморский край
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