Аукционы по приобретению квартир для детей-сирот стартовали во Владивостоке

Аукционы по приобретению квартир для детей-сирот стартовали во Владивостоке
Аукционы по приобретению квартир для детей-сирот стартовали во Владивостоке
Сегодня, 16:52ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Во Владивостоке стартовал аукцион по приобретению жилья для детей-сирот. Всего власти планируют купить четыре квартиры. Владельцам недвижимости в приморской столице предлагают принять участие в аукционе.

Стоит отметить, что для приобретения, квартиры должны соответствовать определённым критериям:

— многоквартирный жилой дом, в котором расположено жилое помещение, должен быть построен не ранее 1960 года;

— общая площадь жилого помещения (без учета площади балкона, лоджии) должна составлять не менее 26 квадратных метров;

— в состав жилого помещения должны входить: жилая комната (не менее одной), кухня, санузел или ванная комната и туалет (уборная), прихожая (передняя);

— в жилом помещении жилая комната (-ты) и кухня должны иметь непосредственное естественное освещение;

— жилое помещение в многоквартирном доме должно быть расположено не ниже 1 этажа;

— по техническим и функциональным характеристикам жилое помещение должно соответствовать технической документации и данным кадастрового учета;

— жилое помещение должно быть пригодным для заселения и постоянного проживания граждан, не требовать капитального ремонта, не нуждаться в текущем ремонте, в том числе в замене окон, дверей, материалов напольного покрытия, материалов потолочного покрытия, материалов отделки стен, инженерных систем, санитарно-технического, электрического и иного оборудования;

— в жилом помещении должны быть в исправном и рабочем состоянии трубы системы водоснабжения и водоотведения (канализации), а также трубы системы отопления с радиаторами (для домов с водяной системой отопления) либо электрические отопительные приборы (для домов с электрической системой отопления).

При соответствии требованиям, при наличии подходящих квартир, принять участие в аукционе может любой желающий.

Электронные аукционы по приобретению жилых помещений проходят на Единой электронной торговой площадке по адресу roseltorg.ru — здесь также можно ознакомиться с документаций и техническим заданием.

Стоит отметить, что с 2019 года жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей приобретают муниципалитеты. Это регламентирует действующее законодательство.

В 2019 году администрация Владивостока, в рамках данной программы, приобрела 27 квартир, а в 2020 — 18.

Сюжеты:
Приморский край
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