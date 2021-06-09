ЕГЭ-2021 и его особенности в Приморье

— Действительно, до нынешнего года такой аббревиатуры в повседневной практике не было. С этого года государственная итоговая аттестация в форме единого государственного экзамена будет проводиться с некоторыми особенностями, касающимися количества и форм проведения экзаменов. Школьники, планирующие поступление в вузы, как прежде, сдают ЕГЭ по русскому языку и по учебным предметам, необходимым для поступления. В то же время учащиеся, которые не планируют поступление в вузы, могут ограничиться сдачей государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по русскому языку и математике. Участники с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды по желанию могут сдать один экзамен по русскому языку, выбрав любую из форм — ЕГЭ или ГВЭ.