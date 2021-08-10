ВЭФ-2021, самолеты и тхэквондо: открытие «Улицы Дальнего Востока» будет красочным

ВЭФ-2021, самолеты и тхэквондо: открытие «Улицы Дальнего Востока» будет красочным
ВЭФ-2021, самолеты и тхэквондо: открытие «Улицы Дальнего Востока» будет красочным
Сегодня, 12:22ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Меньше, чем через месяц, 2 сентября, во Владивостоке пройдет торжественная церемония открытия выставки «Улица Дальнего Востока». В её основу ляжет путешествие юной героини по одиннадцати регионам ДФО на сложенном из бумаги кораблике «Я люблю Дальний Восток».

Также церемония будет сопровождаться официальным гимном выставки, который был сочинен еще в 2019 году. В мероприятии примут участие эстрадно-симфонический оркестр Приморской краевой филармонии совместно с Академическим хором Дальневосточного федерального университета, а также шоу-балет и творческие делегации регионов.

Чтобы открытие было красочным и впечатлило гостей, во время церемонии пройдут показательные выступления по кёкусинкай-кан и тхэквондо, а также показательные выступления боевых самолетов над акваторией бухты Аякс (2 самолета Су-35С и 2 самолета МиГ-31БМ).

Выставку откроет председатель организационного комитета Восточного экономического форума, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев.

Сюжеты:
Приморский крайВЭФ
Материалы по теме:
ВладивостокДальний ВостокВЭФкультура
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы