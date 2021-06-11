Через реку Партизанская в Приморье строят временный мост

Через реку Партизанская в Приморье строят временный мост
Через реку Партизанская в Приморье строят временный мост
Сегодня, 13:53ОбществоФото: primorsky.ru
Два пролёта временного моста через реку Партизанская смонтировали сотрудники «Примавтодора» на автомобильной трассе Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово. Параллельно с этим на участке идёт строительство основного моста длиной 300 метров.

На строительстве объекта работают более 20 человек и 10 единиц техники. По завершении работ по возведению временного сооружения по нему запустят движение транспорта, старый мост демонтируют.

«На самом объекте уже смонтировано несколько пролетов. Начал работу карьер, откуда будет поставляться материал», — рассказал директор филиала «Мостостроительный» АО «Примавтодор» Александр Якубенко.

Кроме того, специалисты уже завершили работы по забивке свай, отсыпали площадку, укрепили русло реки. Новый мост будет построен к декабрю 2022 года.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края отметили, что всего в 2021 году будет построено 14 мостовых переходов. Это шесть мостов на дороге Артем–Находка–Порт Восточный, мосты через реки Осиновка и Соколовка в Преображении, мосты по дороге Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово.

Сюжеты:
Приморский край
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Владивостокстроительстворемонт
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