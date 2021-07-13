Новыми маршрутами: Как меняется транспортная система Владивостока

«С открытием Нагорного парка мы столкнулись с тем, что дорожная ситуация здесь действительно ухудшилась. Но мы понимаем, что участники дорожного движения — это не только автомобилисты, но и пешеходы, общественный транспорт. И для всех мы должны создать максимально комфортные условия. У нас уже есть определенные совместные решения с городской администрацией. Уже была одна выездная сессия с внесением проектного решения в натуру. По результатам этого мы пришли к тому, что какие-то вещи хороши, а какие-то требуют доработки. Внесли эти доработки и сейчас подошли к финальному согласованию проекта», — рассказал руководитель мастерской «Concrete Jungle», которая занималась благоустройством Нагорного парка, Феликс Машков.