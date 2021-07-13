Школу нового поколения построят в Приморье

Школу нового поколения построят в Приморье
Школу нового поколения построят в Приморье
Сегодня, 18:43ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
В Приморском крае создадут школу нового поколения. Об этом сообщили на брифинге губернатора региона Олега Кожемяко и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, сообщили в краевом правительстве.
Фото:primorsky.ru

Один из главных вопросов, по словам Анны Кузнецовой, в Приморье и других регионах России — строительство и капитальный ремонт школ, а также создание в них безопасной и комфортной среды для учащихся.

«Я в Приморье во второй раз, ехала с внутренней радостью. Прекрасно помню совещание здесь с родителями детей с особенностями развития. Поднималась тема перелетов для таких ребят. Сейчас, я знаю, вопрос решен. Конечно, еще есть над чем поработать. Тема капитального ремонта образовательных организаций — она есть во всех регионах. Школы, требующие пристального внимания. Поэтому Президент и поручил разработать соответствующую программу. Это очень важное направление работы, обеспечивающее системное решение вопроса», — сказала Кузнецова.

По словам омбудсмена, мало только построить здание, нужно еще и наладить образовательный и воспитательный процесс, создать современные и комфортные условия для педагогов и школьников.

«Мы знаем, что стены, какими бы красивыми, современными, комфортными они не были — это далеко не все, что обеспечивает безопасность и комфортное пребывание ребенка. Я очень рада, что обрела поддержку Олега Николаевича по этому вопросу. В Приморье будет создана рабочая группа, которая создаст модель той хорошей, доброй школы, куда дети всегда будут хотеть ходить», — сказала Кузнецова.

Губернатор Приморского края отметил, что очень важно уделять особое внимание созданию комфортных условий для работы и учебы в школах, внедрению новаторских образовательных практик, обеспечению безопасности детей.

«Для нас приезд Анны Юрьевны имеет большое значение. Это возможность узнать больше о тех подходах и практиках, которые уже есть в России, и проанализировать образовательную среду, которая сложилась в Приморье, выявить недостатки с тем, чтобы проработать их с главами муниципалитетов, чтобы школы менялись с изменением образа жизни ребенка. Дети ведь сейчас совсем другие, не такие, как были в 70-х, а значит, к ним надо применять и другие методы», — подчеркнул губернатор.

Глава Приморья также отметил, что в крае уделяется особое внимание работе с молодыми учителями — за ними закрепляют наставников, выплачивают им подъемные, компенсируют расходы на оплату коммунальных услуг.

«Школа — живой организм. Мы знаем, как сложно контролировать все внутренние процессы, связанные с образовательной деятельностью, питанием, ученическими расходами. Здесь постоянно требуются контроль и совершенствование всех механизмов. Анна Юрьевна с ее богатой практикой помогает нам создавать новые площадки, открывать новые горизонты. У нас сейчас строятся несколько школ, рассмотрели вопросы, связанные с тем, чтобы сделать их современными, чтобы в них было комфортно и интересно», — сказал Олег Кожемяко.

Отметим, что в Приморье реализуется государственная программа «Развитие образования Приморского края» на 2020–2027 годы.

Сюжеты:
Приморский край
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