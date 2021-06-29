Главный праздник детства: Школьники Владивостока получили первый документ об образовании

«Кто-то продолжит обучение в нашей школе, кто-то в других учебных заведениях. В любом случае, я бы хотел, чтобы у вас все сложилось хорошо. Приходите к нам в гости, мы будем вам рады. А те, кто остается у нас для обучения в 10 и 11 классе, будьте готовы, что у нас через пару месяцев начнется активная работа», — сказал напутственные слова глава учебного учреждения Эдуард Хасанов.