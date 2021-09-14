Итоги августовского конкурса «Узнай свою школу»

Итак, пришла пора подвести итоги конкурса «Узнай свою школу», опубликованного в номере «Золотого Рога» от 24 августа. На этот раз удача, подкреплённая точным ответом, улыбнулась Игорю Попову, который сам учился в школе № 42, а теперь в этом же образовательном учреждении учится его дочь.

Напомним, в рассказе шла речь о некоторых уникальных особенностях школы: это ее обособленное расположение на сопке, а также две пушки, водружённые на бетонные опоры времён строительства Владивостокской крепости. Сами орудия были установлены в 70-е годы ХХ века, и к настоящему времени находятся в нерабочем полуразобранном состоянии. Однако памятник военно-инженерной мысли продолжает будоражить воображение новых поколений мальчишек – и они нет-нет да и норовят залезть на историческое сооружение. Победитель августа Игорь Попов Фото: Сергей Семенов Победитель конкурса получил от «Золотого Рога» и Приморского краевого театра молодёжи приз – пригласительные билеты на премьеру спектакля «Синяя птица». В афише жанр этой необычной постановки обозначен как «Сочинение к юбилею театра по канве сказки Мориса Метерлинка». Действительно, название «Синяя птица» знакомо многим именно по упомянутой сказке, впервые поставленной в 1908 году и положившей начало направлению детского театра. И Приморский краевой театр молодёжи в 2021 году действительно отмечает своё 75-летие, если вести отсчёт от первого послевоенного спектакля «Как закалялась сталь», поставленного в 1946 году, когда театр стал называться ТЮЗом – театром юного зрителя. Петербургский драматург Ольга Потапова облекла факты истории театра молодёжи в фантастические формы, но в основу драматургического произведения легли подлинные интервью и документы. В постановке режиссёра Виталия Дьяченко обретут плоть и голос реальные воспоминания о театре артистов, режиссеров, зрителей ушедших лет. Ну а конкурс «Узнай свою школу» продолжится в одном из следующих номеров нашей газеты. Правила его просты: мы рассказываем о разных школах края, не называя номера – его предлагается угадать или узнать вам. Победители получают призы – билеты в театр или музей.

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