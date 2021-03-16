Провокаторы мешают жителям Находки задавать вопросы по НЗМУ

Противники строительства Находкинского завода минеральных удобрений пытаются всеми силами сорвать общественные слушания, которые проходят в эти минуты в Находке в Административном городке ПМП.

На встречу с экспертами, которые подготовили доклады о проекте НЗМУ, а именно о его безопасности, очистных сооружениях и планах развития Находкинского городского округа с помощью предприятия, пришли не только обычные неравнодушные горожане, но и провокаторы от некоторых общественных объединений. Именно они отнимают время у находкинцев, желающих задать вопросы, озвучивая свое отношение к НЗМУ. Так, представитель общественного движения «Хранители закона» Лира Ивлева первой взяла микрофон и вместо вопроса начала высказывать позицию, касающуюся строительства НЗМУ. Женщина решила не оставаться на своем месте, а вышла к президиуму и вещала оттуда про то, что на месте строительства найдены некие археологические памятники и, в ходе своих многочисленных посещений она выяснила, что НЗМУ будет негативно влиять на жителей Находки. Когда её выступление попытались прервать и передать микрофон другому участнику для того, чтобы он задал вопрос, женщина перешла на крик и стала себя неадекватно вести. «Закройте рот, молчать, когда я говорю», — повысила тон женщина. Другой представитель общественной организации Олег Серпокрылов, который вместо своего вопроса также начал говорить, что не доверяет общественному совету выражать за него мнение о проектной документации НЗМУ. «Меня не устраивает размер санитарно-защитной зоны, и я против размещения НЗМУ на юге Приморского края», — сказал мужчина. Интересно, что некоторые участники, которые пришли на слушания, жаловались, что представители общественных организаций пришли ради пиара, а не чтобы выразить интересы жителей Находки. Помимо жителей Находкинского городского округа и представителей общественных объединений в слушаниях приняли участие представитель «Гринпис» Анатолий Лебедев, эколог Владимир Раков. Они многократно заявляли, что против строительства завода. Но прежде чем представитель «Гринпис» попал в зал, приморские эко-экстремисты предприняли попытку полностью сорвать мероприятие. Они кричали о том, что если Лебедев сейчас не примет участие в слушаниях, то об этом узнает весь мир. Прилично одетая девушка снимала что-то на камеру и кричала организаторам фразы, типа «вас накажут» и «как вы можете». Отметим, что организаторы мероприятия, желая дать возможность каждому желающему быть на слушаниях, пройти в зал, пренебрегли рекомендациями Роспотребнадзора, связанными с эпидемией коронавируса, по которым в помещении может находиться не более 50 человек. В зал слушаний все же не смогли попасть около 30 человек, но для них открыли регистрацию на сайте НЗМУ и участвовать в мероприятии они смогут онлайн. Пройдя заранее предварительную регистрацию, за общественными обсуждениями следит около 170 человек — жителей Приморья и журналистов. На данный момент в городе проходят общественные слушания по проекту НЗМУ. В течение нескольких недель жители Находки и другие желающие могли ознакомиться с проектом предприятия и другими документами в библиотеке города. Также вся информация опубликована на сайте НЗМУ. Мероприятие продлится весь день и все пришедшие, а также подключившиеся к онлайн трансляции смогут узнать детали по очистным сооружениям хозяйственно-бытовых сточных вод, установке производства метанола и морскому терминалу. Напомним, НЗМУ будет построен с учётом всех экологических требований, количество промышленных отходов будет сведено к минимуму. Предприятие станет крупнейшим производством метанола в России.

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