У школьников Уссурийска появились удобные места для отдыха на переменах

У школьников Уссурийска появились удобные места для отдыха на переменах
У школьников Уссурийска появились удобные места для отдыха на переменах
Сегодня, 13:55ОбществоФото: pxhere.com
Для уссурийских школьников к началу учебного года подготовили так называемые «зоны психологической разгрузки». На перерыве между уроками дети смогут отдохнуть и расслабиться.

«Надо, чтобы дети приходили в школу с удовольствием», глава Уссурийского ГО Евгений Корж.

Места где можно отдохнуть и отвлечься появились в Центре детского творчества (ЦДТ), в школе №25, детском саду №30, и Детско-юношеская спортивная школа. Межведомственная комиссия во время приемки учреждений перед стартом учебного процесса 1 сентября осмотрела новые функциональные пространства для учащихся.

По словам главы ЦДТ Александра Крашевского, дети в период учебы в школе испытывают колоссальную интеллектуальную нагрузку и большую часть дня проводят в стенах родной альма-матер на уроках и дополнительных занятиях. Чтобы школьники могли расслабиться, отдохнуть эмоционально и пообщаться со сверстниками в неформальной обстановке, для них обустроили сразу несколько интерактивных зон.

Место для отдыха в ЦДТ оборудовали лего-стеной, мягкими пуфами и напольными шахматами. Стены украсили цветными композициями и разместили на них QR-коды ведущие на сайт учреждения. Есть место для чтения, игр и творчества.

В школе №25 оборудовали сразу два места для отдыха: спортивный уголок со столиком для игры в шахматы, а также место, где старшеклассники могут почитать.

Основная цель уголков отдыха — сформировать у учащихся восприятия школы, как места, где можно комфортно проводить время.

Появление таких мест в учебных заведениях стало реакцией на инициативу главы округа Евгения Коржа. Ранее он заявил, что каждый квадратный метр школы должен работать на воспитание детей.

Также члены комиссий проинспектировали техническую готовность зданий к приему школьников, оценили благоустройство прилежащей территории, проверили как обстоят дела в учебных заведениях с обеспечением противопожарной и антитеррористической безопасности, ознакомились с материально-техническим обеспечением.

К середине лета уже проверены 29 детсадов, школ и учреждений допобразования Уссурийска. К старту нового учебного года официально уже готовы около трети учебных организаций.

С первого июля до середины августа специалисты должны закончить оценку готовности 83 учреждений образования Уссурийска к приему школьников 1 сентября.

Работы по модернизации учебных заведений региона проводятся в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере образования, молодежной политики, направленных на укрепление института семьи с детьми, пропаганду семейных ценностей.

Сюжеты:
Приморье
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