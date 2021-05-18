Холодное майское море для приморского губернатора

Холодное майское море для приморского губернатора
Холодное майское море для приморского губернатора
Сегодня, 17:09ОбществоФото: kozhemiako.oleg
Глава Приморского края Олег Кожемяко решил открыть купальный сезон 2021 несмотря на пасмурную погоду в прошедшие выходные дни. Закаленный губернатор, как в детстве, искупался в одной из бухт Владивостока, о чем рассказал на личной странице в «Инстаграм».

«Дорогие друзья! Несмотря на переменчивую погоду, море продолжает радовать уже более тёплой температурой. В детстве мы всегда открывали сезон в мае, поэтому, у кого есть желание, может, конечно, искупаться. Это даст хорошее настроение и бодрость духа. Всем желаю прекрасно провести выходные», — написал своим подписчикам Олег Николаевич.

Напомним, что купальный сезон в Приморском крае, а в частности во Владивостоке, открывается не раньше середины июня. До этого все общественные пляжи проверяются специальными комиссиями.

Сюжеты:
Приморье
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