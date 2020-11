Многодетные семьи Артема получили от властей газовые плиты, баллоны и фонарики

Многодетные семьи Артемовского городского округа получили газовые плитки и газовые баллоны. Эти вещи им сейчас очень необходимы, так как они помогут нагреть воду и сварить еду в нынешних условиях, когда свет и вода подается нестабильно. Об этом сообщает «Золотой Рог».

Баллоны, плитки, а также фонарики были переданы администрацией Артемовского городского округа 5 семьям, где воспитывается от трех и более детей. Волонтеры их уже доставили по адресам. Также власти города собираются поддержать необходимыми предметами семьи, которые проживают в частных домах без печного отопления и в которых воспитываются маленькие дети или живут пожилые люди. Для того, чтобы получить помощь от мэрии города, гражданам можно обратиться до 18.00 по номеру телефона 4-36-54 и попросить лекарства, продукты или другие необходимые предметы быта. Также обращения готов принимать и круглосуточный номер телефона 4-25-39. Также для пострадавших от стихии в Артеме был открыт пункт временного размещения, в котором можно согреться, попить горячего чая и зарядить сотовый телефон. Один из таких ПВР находится в физкультурно-оздоровительном комплексе. Напомним, что в Приморском крае из-за стихии введен режим ЧС. Оперативные службы восстанавливают элекроснабжение и подачу воды в дома жителей региона.

