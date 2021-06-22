Алло, мошенники на проводе

Мы живём в непростое время, когда на фоне общего снижения преступности есть такие сферы, где число преступлений только растёт. Среди них — телефонные мошенники.

Как уберечься от аферистов смотрите в памятке «Золотого Рога»: Фото: ИК "Золотой Рог"

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