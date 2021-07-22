За неделю общественные наблюдатели совершили 51 выезд по Приморью

За неделю общественные наблюдатели совершили 51 выезд по Приморью
За неделю общественные наблюдатели совершили 51 выезд по Приморью
Сегодня, 18:26ОбществоФото: Александр Дедов / Золотой Рог
За прошлую неделю общественные наблюдатели Приморья посетили 51 объект, который ремонтируют или строят по нацпроекту, адресной инвестпрограмме или по краевым инициативам. Наибольшую активность проявили жители Владивосток, Уссурийска и Яковлевского района.

Представители 20 территорий края за неделю посетили 23 территории.

По словам зампреда краевого правительства Николая Стецко, наблюдатели стали лучше отзываться о качестве выполняемых работ. Средняя оценка достигла 3,8 балла. Однако готовность объектов неравнодушные граждане оценивают чуть выше 50 процентов.

Во Владивостоке под инспекцию «народного контроля» попали скверы Комсомольцев и Матросского, видовая площадка на сопке Бурачка, пляж Татарка и Второй речки.

Благоустройство сквера Комсомольцев движется к финалу. Уже подведено электричество и приведена в должный вид дренажная система. Сейчас там идет этап монолитных работ. А во дворе 69-го дома по улице Тунгусской работа в самом разгаре. Поблизости была старая бетонная лестница. Вместо нее устраивают комфортную прогулочную зону. Однако объект не простой. Из-за большого уклона все работы приходится вести вручную и даже перетаскивать металлоконструкции. Техника там проехать не может. Полным ходом идут работы и по строительству видовой площадки на сопке Бурачка. Там рабочие тоже могут рассчитывать исключительно на свою физическую силу. Дело в том, что поднять тяжелую технику на вершину сопки невозможно. Поэтому все работы ведутся вручную. А инструмент наверх доставляется специальным деревянным подъемником с лебедкой.

Под пристальным взором наблюдателей в Приморье находятся около 400 социально значимых объектов.

Председатель краевого правительства Вера Щербина отметила эффективность такого контроля. По ее словам обратная связь от «народных контролеров» приходит каждый день: фото, видео, отчеты.

Кстати, в регионе действует государственная программа «Формирование современной городской среды Приморского края» на 2020-2027 годы.

Сюжеты:
Приморье
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