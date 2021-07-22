За неделю общественные наблюдатели совершили 51 выезд по Приморью

За прошлую неделю общественные наблюдатели Приморья посетили 51 объект, который ремонтируют или строят по нацпроекту, адресной инвестпрограмме или по краевым инициативам. Наибольшую активность проявили жители Владивосток, Уссурийска и Яковлевского района.

Представители 20 территорий края за неделю посетили 23 территории. По словам зампреда краевого правительства Николая Стецко, наблюдатели стали лучше отзываться о качестве выполняемых работ. Средняя оценка достигла 3,8 балла. Однако готовность объектов неравнодушные граждане оценивают чуть выше 50 процентов. Во Владивостоке под инспекцию «народного контроля» попали скверы Комсомольцев и Матросского, видовая площадка на сопке Бурачка, пляж Татарка и Второй речки. Благоустройство сквера Комсомольцев движется к финалу. Уже подведено электричество и приведена в должный вид дренажная система. Сейчас там идет этап монолитных работ. А во дворе 69-го дома по улице Тунгусской работа в самом разгаре. Поблизости была старая бетонная лестница. Вместо нее устраивают комфортную прогулочную зону. Однако объект не простой. Из-за большого уклона все работы приходится вести вручную и даже перетаскивать металлоконструкции. Техника там проехать не может. Полным ходом идут работы и по строительству видовой площадки на сопке Бурачка. Там рабочие тоже могут рассчитывать исключительно на свою физическую силу. Дело в том, что поднять тяжелую технику на вершину сопки невозможно. Поэтому все работы ведутся вручную. А инструмент наверх доставляется специальным деревянным подъемником с лебедкой. Под пристальным взором наблюдателей в Приморье находятся около 400 социально значимых объектов. Председатель краевого правительства Вера Щербина отметила эффективность такого контроля. По ее словам обратная связь от «народных контролеров» приходит каждый день: фото, видео, отчеты. Кстати, в регионе действует государственная программа «Формирование современной городской среды Приморского края» на 2020-2027 годы.

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