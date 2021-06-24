Шесть скверов благоустроят в Находке

Сквер «Богатырь» на улице Молодёжной особенно оценят любители спорта. Уже выполнен монтаж системы освещения для будущей хоккейной коробки, идёт подготовка бетонного основания. В сквере «Богатырь» появятся площадки для волейбола, баскетбола и уличных тренажёров. На откосе ближе к ул. Молодёжной будет организована зона для зрителей и установлены лавочки для переодевания под навесом. Рядом со спортивной зоной расположится прогулочная территория с тротуарами для передвижения лиц с ограниченными возможностями. Здесь установлены бордюры, подготовлены дорожки к асфальтированию.