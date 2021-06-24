Шесть скверов благоустроят в Находке

Часть аллеи на Озёрном бульваре, примыкающей к улице Постышева, практически отремонтирована. Старое асфальтное покрытие полностью демонтировано, установлены бордюры, пешеходные дорожки подготовлены для укладки тротуарной плитки. Финальная часть работ заключается в установке системы уличного освещения, лавочек и урн, а также разбивке клумбы у перекрёстка с улицы Постышева.
В сквере за остановкой «Заводская» на улице Горького строители подрядной организации тоже подошли к завершающему этапу. Здесь появились бордюры, пешеходные дорожки подготовлены к асфальтированию. Сейчас ведутся работы по озеленению. Впереди установка системы уличного освещения, лавочек и урн, создание небольшой клумбы.
Сквер «Богатырь» на улице Молодёжной особенно оценят любители спорта. Уже выполнен монтаж системы освещения для будущей хоккейной коробки, идёт подготовка бетонного основания. В сквере «Богатырь» появятся площадки для волейбола, баскетбола и уличных тренажёров. На откосе ближе к ул. Молодёжной будет организована зона для зрителей и установлены лавочки для переодевания под навесом. Рядом со спортивной зоной расположится прогулочная территория с тротуарами для передвижения лиц с ограниченными возможностями. Здесь установлены бордюры, подготовлены дорожки к асфальтированию.
В сквере «Русь» строители подрядной организации закончили трудоёмкую работу по возведению балюстрады. Предстоит завершить укладку брусчатки на части пешеходной дорожки, установить систему освещения, лавочки, урны, малые архитектурные формы — качели и игровые комплексы для детей.
В сквере мемориального комплекса жителям села Козьмино, павшим в сражениях Великой Отечественной войны демонтирован старый бордюрный камень, выполнена планировка оснований под тротуарные дорожки и малые архитектурные формы. Близятся к завершению работы по монтажу нового тротуарного бордюра и устройству систем освещения.
В сквере «Молодёжный» сделана вертикальная планировка, заменён грунт. Сейчас строители перейдут к подготовке площадок для малых архитектурных форм, дорожек, установке системы освещения.
Отметим, что упомянутые общественные пространства стали победителями голосования в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».
За благоустройство аллеи на Озёрном бульваре, скверов на улице Горького, «Богатырь», «Русь», мемориального комплекса жителям села Козьмино находкинцы проголосовали в 2019 и 2020 году. А проект реконструкции сквера «Молодёжный» стал победителем голосования в Находке в рамках проекта «Народный бюджет», призванного вовлечь граждан в процесс инициативного бюджетирования.
Благодаря активности горожан в этом году победителями голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды» стали две площадки — Школьный сквер в районе улицы Постышева и видовая площадка № 1 между остановками площадь Совершеннолетия и Тихоокеанская. Эти территории благоустроят уже в 2022 году.
Отметим, что благоустройство общественных территорий проводится в рамках реализации госпрограммы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020–2027 годы.