ЕГЭ по информатике в Приморье пройдёт в новом формате

ЕГЭ по информатике в Приморье пройдёт в новом формате
ЕГЭ по информатике в Приморье пройдёт в новом формате
Сегодня, 12:36ОбществоФото: primorsky.ru
В 2021 году ЕГЭ по информатике проходит в новом формате. Экзамены состоятся 24 и 25 июня. Сдавать предмет будут 1 264 жителя Приморья: 1 051 — в первый и 213 — во второй день государственной аттестации.

В министерстве образования Приморского края уточнили, что главное отличие экзамена текущего года от предыдущего в том, что задания не будут распечатываться на бумаге — участники увидят их только на экранах мониторов.

Продолжительность экзамена составит 3 часа 55 минут. За это время ученикам необходимо решить 27 заданий: 10 из них отнесены к базовому уровню сложности, 13 — к повышенном, четыре — к высокому.

Ответы на задания будут проверяться автоматически по специальным алгоритмам. Апелляция о несогласии с оценкой после экзамена не предусмотрена.

«Апелляция может быть подана только в случае технических сбоев и других внешних обстоятельств, которые не позволили выпускнику набрать баллы», — отметили в краевом минобре.

Специалисты отметили, что экзамены пройдут с соблюдением всех необходимых противоэпидемиологических норм. В школах работают рециркуляторы воздуха, соблюдается масочный режим, используются антисептики. Выпускники сидят в шахматном порядке, по 10 человек в одной аудитории.

«В первый день экзамена в Приморье будут работать 50 пунктов проведения экзаменов, во второй — 10. Для обучения работников ППЭ было проведено две апробации, в одной из которых приняли участие обучающиеся, планирующие участие в ЕГЭ по информатике», — сообщили в ведомстве.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
ВладивостокобразованиедетишколаЕГЭ
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы