Первые итоги ЕГЭ-2021 в Приморье: 13 результатов в 100 баллов

Первые «стобалльники» ЕГЭ-2021 были выявлены на минувшей неделе в Приморье. Из них 12 экзаменующихся сдали на высший балл литературу, при этом трое — выпускники прошлых лет. Одиннадцатиклассник школы № 9 набрал 100 баллов по химии.

Пока в регион пришли только результаты самого первого дня сдачи ЕГЭ, 31 мая. Кроме литературы и химии приморцы сдавали в этот день географию. ЕГЭ по литературе сдавали 562 приморца. Средний тестовый балл поднялся до 62,6. 86 участников показали достойный результат, получив от 81 до 100 баллов. Химию сдавали 1180 человек. Число высокобалльников составляет 81 человек. Лучшие результаты показал Владивосток: из 12 «стобалльников» по литературе 8 — жители краевого центра. В ЕГЭ по географии приняли участие 214 человек. 10 из них получили от 81 до 100 баллов. В этом году в Приморье ЕГЭ сдают 11 414 человек, из которых 10 302 — 11-классники, прочие — выпускники прошлых лет, студенты колледжей. Оборудованы 76 ППЭ. Более ста наблюдателей следят за происходящим в школьных классах в режиме онлайн, почти полторы тысячи человек — очно, причем по всему Приморью. Экзамены проходят с соблюдением всех необходимых санитарных требований: в классах постоянно проводят уборку и дезинфекцию, на входе всем измеряют температуру, выдерживается социальная дистанция. Все взрослые участники ЕГЭ соблюдают масочный режим — но для экзаменующихся сделано послабление. Уже 17 июня глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе пресс-конференции сообщил, что предварительные итоги аттестации по русскому языку в масштабах всей страны довольно высоки: 100 баллов набрали около 3600 человек. Если же суммировать результаты экзаменов по четырём предметам, то общее число выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, в России составило 5 609 человек. Всего 0,4% участников не набрали минимальные 24 балла, необходимые для получения аттестата, это несколько меньше, чем в прошлом году. С результатами ЕГЭ граждане могут ознакомиться не только на официальном сайте ЕГЭ, но и на портале Госуслуг. Для этого нужно быть зарегистрированным пользователем портала, ввести свои ФИО, паспортные данные или код регистрации ЕГЭ. С момента сдачи до публикации результатов обычно проходит от 7 до 14 дней, в зависимости от числа участников. Наталья БАРАНОВА

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