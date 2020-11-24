Истинные герои: спасатели и энергетики работают на износ, возвращая свет, тепло и воду Приморцам

Не исключено, что ситуация была бы не такой критичной, если бы ДРСК, входящая в РусГидро не провела сокращение численности сотрудников полевых бригад и на протяжении всего времени следила бы за состоянием своей инфраструктуры. Но об этом думать нужно было раньше. Поэтому сейчас приходится решать возникшие проблемы уже имеющимися силами и работать на износ.