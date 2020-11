Истинные герои: спасатели и энергетики работают на износ, возвращая свет, тепло и воду Приморцам

Более 2 тысяч человек задействованы в ликвидации последствий ЧС в Приморском крае. Среди них как сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций Приморья и соседних регионов, а также аварийно-спасательные службы, сотрудники ДРСК и другие специалисты, которых направили в регион на подмогу. Об этом сообщает «Золотой Рог».

Пять дней подряд все восстановительные бригады работают в режиме 24/7. И все это на благо людей, которые нуждаются в отоплении, свете и воде. Не исключено, что ситуация была бы не такой критичной, если бы ДРСК, входящая в РусГидро не провела сокращение численности сотрудников полевых бригад и на протяжении всего времени следила бы за состоянием своей инфраструктуры. Но об этом думать нужно было раньше. Поэтому сейчас приходится решать возникшие проблемы уже имеющимися силами и работать на износ. Как рассказал представитель МЧС России по Приморскому краю Михаил Исаметов, в Приморье прибыло порядка 100 спасателей из Хабаровского края. «Порядка 20 спасателей МЧС из Хабаровского края прибыли на помощь нашим приморским специалистам для разбора ЛЭП на Морском кладбище. Всего из соседнего региона прилетело 50 человек в Артем и столько же 50 во Владивосток. На всех точках Морского кладбища работают спасатели и пожарные из Приморья, а хабаровчане помогают точечно. Так, они занимаются распиловкой упавших деревьев. Приморские пожарные занимаются просекой, где в скором времени будет протянута новая ЛЭП. Специалисты стараются делать все максимально аккуратно, чтобы не повредить могилы.», — рассказал он. Отметим, что усилия не проходят зря и ежедневно в дома приморцев возвращаются блага цивилизации: свет, вода и тепло. Все происходит благодаря тому, что специалисты осознают критичность нынешней ситуации и проявляют реальный героизм, производя работы в тяжелых условиях в холодное время года. Когда ситуация нормализуется, виновные в данном коллапсе обязательно будут найдены и наказаны. Но это произойдет позже, ведь главным на данный момент является возвращение жителей края к нормальной жизни.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter