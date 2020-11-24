Спасибо, больше не надо: ледяной циклон обрушился на Приморье впервые за последние 40 лет

При этом стихия ударила не по всем городам края. Артёму и Владивостоку, например, досталось больше всего. А Находка фактически осталась не тронута ледяным штормом. Опять же, дело в треугольнике и траектории циклона. Владивосток и Артём просто оказались на его острие.