Спасибо, больше не надо: ледяной циклон обрушился на Приморье впервые за последние 40 лет

Аномальное явление — так называют синоптики тот циклон, который обрушился на Приморье 19 ноября. По словам начальника Примгидромета Бориса Кубая, чтобы понять природу стихийного бедствия, необходимо вспомнить физику, сообщает «Золотой Рог» со ссылкой на Примгидромет.

«Все понимают, что тёплый воздух менее плотный, он легче холодного и поднимается наверх. Холодный воздух наоборот плотнее, тяжелее, а поэтому стремится вниз», — отметил Борис Кубай. По словам главного синоптика, когда холодный и тёплый воздух встречаются, формируется своего рода острый треугольник. Тяжёлый холодный воздух подтекает под тёплый и ещё сильнее выталкивает его вверх. Причём, чем интенсивнее холодный воздух подтекает под тёплый, тем более интенсивным будет подъём тёплого вверх. В пути наверх воздух начинает остывать, происходит слияние и укрупнение капель. Чем этот процесс сильнее, тем больше образуется облаков и осадков. Иначе говоря, чем выше вертикальная скорость подъёма тёплого и влажного воздуха, тем больше образуется и выпадет на землю осадков. Аномальность явлению добавила температура воздуха: вверху было +2 градуса, а у земли — 2… -4 градуса. Как итог — подлетая к земле дождь превращался в лёд. Так как осадки были очень продолжительными, то и толщина обледенения деревьев и проводов оказалась аномальной — более двух сантиметров, а где-то — до 12. «Подобный гололёд я последний раз наблюдал в Одессе в 1974 году, но ни на Сахалине, ни в Приморье за все годы работы такого не видел», — отметил Борис Кубай. При этом стихия ударила не по всем городам края. Артёму и Владивостоку, например, досталось больше всего. А Находка фактически осталась не тронута ледяным штормом. Опять же, дело в треугольнике и траектории циклона. Владивосток и Артём просто оказались на его острие. В любом случае, уверен Кубай, сейчас в случившемся катаклизме во Владивостоке будут разбираться ведущие метеорологи всего мира.

