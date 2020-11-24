Спасибо, больше не надо: ледяной циклон обрушился на Приморье впервые за последние 40 лет

«Все понимают, что тёплый воздух менее плотный, он легче холодного и поднимается наверх. Холодный воздух наоборот плотнее, тяжелее, а поэтому стремится вниз», — отметил Борис Кубай.
По словам главного синоптика, когда холодный и тёплый воздух встречаются, формируется своего рода острый треугольник. Тяжёлый холодный воздух подтекает под тёплый и ещё сильнее выталкивает его вверх. Причём, чем интенсивнее холодный воздух подтекает под тёплый, тем более интенсивным будет подъём тёплого вверх.
В пути наверх воздух начинает остывать, происходит слияние и укрупнение капель. Чем этот процесс сильнее, тем больше образуется облаков и осадков. Иначе говоря, чем выше вертикальная скорость подъёма тёплого и влажного воздуха, тем больше образуется и выпадет на землю осадков.
Аномальность явлению добавила температура воздуха: вверху было +2 градуса, а у земли — 2… -4 градуса. Как итог — подлетая к земле дождь превращался в лёд. Так как осадки были очень продолжительными, то и толщина обледенения деревьев и проводов оказалась аномальной — более двух сантиметров, а где-то — до 12.
«Подобный гололёд я последний раз наблюдал в Одессе в 1974 году, но ни на Сахалине, ни в Приморье за все годы работы такого не видел», — отметил Борис Кубай.
При этом стихия ударила не по всем городам края. Артёму и Владивостоку, например, досталось больше всего. А Находка фактически осталась не тронута ледяным штормом. Опять же, дело в треугольнике и траектории циклона. Владивосток и Артём просто оказались на его острие.
В любом случае, уверен Кубай, сейчас в случившемся катаклизме во Владивостоке будут разбираться ведущие метеорологи всего мира.