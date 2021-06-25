Жителям сёл Партизанского района помогут оформить социальные выплаты

Центр защиты материнства и детства «Колыбель» Находкинской епархии в этом году масштабирует свой социальный проект, адресованный одиноким матерям и многодетным семьям из сельской местности. Это стало возможным благодаря второму президентскому гранту, выигранному епархией.

Суть проекта «Рядом с мамой» — в адресной помощи семьям с детьми, проживающим в маленьких деревнях. Зачастую люди, живущие без интернета вдали от больших городов, даже не знают, какие социальные выплаты им полагаются. Как известно, практически все выплаты назначаются по заявлению, и, кроме того, оформление льгот и пособий требует сбора различных документов. По данным авторов проекта, почти 40% одиноких матерей в сёлах не занимаются оформлением положенных пособий, затрудняясь со сбором справок. И тут на помощь им приходит команда проекта. «Мы ведём такую работу в Находке уже около 5 лет, нам помогают городской Центр социальной поддержки населения, социально — реабилитационный центр для несовершеннолетних „Альбатрос“, администрация Находкинского городского округа. В 2020 году мы впервые „упаковали“ всё это в грантовую заявку — и проект „Кризисный центр помощи одиноким матерям в трудной жизненной ситуации“ стал победителем конкурса президентских грантов! Одновременно мы поняли, что наша помощь востребована не только в Находкинском городском округе — к нам стали обращаться жители соседнего Партизанского района, детдомовские мамочки, наша целевая аудитория. И вот, теперь наша мобильная команда из трёх человек будет выезжать и в этот район», — рассказала руководитель Центра защиты материнства и детства «Колыбель» Эльвира Паначева. Грантовой заявке предшествовала серьёзная подготовка: участники проекта встретились с администрацией Партизанского района и главами поселений, органами соцзащиты и службы занятости, пообщались с жителями посёлков. После этого стали очевидны причины, почему сельские жители не занимаются оформлением льгот и пособий. Сёла в Партизанском районе рассредоточены на большой территории, и добраться до райцентра людям, не имеющим автомобиля, проблематично. Путешествие с пересадками на автобусе отнимает много времени и средств, и одиноким мамам с малышами или нуждающимся многодетным семьям такое не под силу. Ещё одним препятствием для получения социальных мер поддержки является отсутствие постоянной работы в деревнях. Безработные жители сёл не могут даже встать на учёт на бирже труда, всё по той же причине отдалённости от райцентра и неумения пользоваться онлайн-сервисами. По данным соцзащиты, на территории Партизанского района проживают 306 одиноких матерей с детьми и 459 многодетных семей. Значительная часть — жители сёл, которых в районе около трёх десятков. Начиная с октября команда Эльвиры Паначевой будет регулярно выезжать в отдалённые населённые пункты Партизанского района, чтобы проводить для селян консультации, обучать их регистрироваться на социальных порталах. Кроме того, малообеспеченным семьям передадут одежду, продуктовые и гигиенические наборы. Продуктовая помощь будет обеспечиваться за счет благотворительной акции «Корзина доброты», организованной в магазинах города при поддержке администрации Находки. Авторы проекта рассчитывают помочь как минимум 100 нуждающимся семьям зарегистрироваться на социальных порталах и бирже труда, оформить социальные выплаты, освоить навыки использования онлайн-сервисов. Предполагается провести не менее 138 юридических консультаций и 279 консультаций специалиста по работе с семьёй. Отделения соцзащиты и службы занятости населения Партизанского муниципального района выразили готовность взаимодействовать и оказывать необходимую консультационную поддержку команде проекта. Наталья БАРАНОВА

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