Приморцы блеснули знаниями литературы на ЕГЭ

По итогам первых результатов ЕГЭ, обнародованных на минувшей неделе, 12 приморцев сдали литературу на максимальный балл. Один выпускник добился такого же высокого результата по химии.

Трое из отличившихся знатоков литературы — выпускники прошлых лет. Восемь из двенадцати «стобалльников» проживают во Владивостоке, но есть и прекрасные результаты из Октябрьского района. Что касается выдающегося успеха по химии — его добился одиннадцатиклассник владивостокской школы № 9. ЕГЭ по литературе писали 562 выпускника этого года и прошлых лет. Средний тестовый балл поднялся до 62,6. От 81 до 100 баллов набрали 86 экзаменующихся. Химию сдавали 1180 человек, и 81 из них достиг высокого балла. Также 31 мая приморцы сдавали ЕГЭ по географии, в нем приняли участие 214 человек. 10 из них получили от 81 до 100 баллов. Всего в этом году в Приморье ЕГЭ сдают 11 414 человек, из которых 10 302 — выпускники 11 класса. Также есть выпускники прошлых лет, студенты колледжей. Оборудованы 76 пунктов проведения экзаменов. Традиционно за ходом экзаменов следят наблюдатели — более 100 из них отслеживают картину экзаменов в режиме онлайн, почти полторы тысячи человек — очно, причем по всему Приморью. Экзамены проходят с соблюдением всех необходимых санитарных требований: в классах постоянно проводят уборку и дезинфекцию, на входе всем измеряют температуру, выдерживается социальная дистанция. Все взрослые участники ЕГЭ соблюдают масочный режим — но для экзаменующихся сделано послабление. На официальном портале ЕГЭ можно найти подробный график публикации результатов экзаменов по каждому предмету. Уже 17 июня глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе пресс-конференции сообщил, что предварительные итоги аттестации по русскому языку в масштабах всей страны довольно высоки: 100 баллов набрали около 3600 человек. Если же суммировать результаты экзаменов по четырём предметам, то общее число выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, в России составило 5 609 человек. Всего 0,4% участников не набрали минимальные 24 балла, необходимые для получения аттестата, это несколько меньше, чем в прошлом году. С результатами экзаменов граждане могут ознакомиться не только на официальном сайте ЕГЭ, но и на портале Госуслуг. Для этого необходимо быть зарегистрированным пользователем портала, ввести свои ФИО, паспортные данные или код регистрации ЕГЭ. С момента сдачи до публикации результатов обычно проходит от 7 до 14 дней, в зависимости от числа участников. Вручение аттестатов в приморских школах в этом году состоялось 25–26 июня. Опять-таки, из-за непростой эпидемиологической ситуации школьные выпускные было решено проводить скромно и камерно, в первой половине дня. Фоторепортаж о вручении аттестатов в одной из школ Русского острова ищите в этом номере «Золотого Рога» на странице 13. Наталья БАРАНОВА

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