В приморском поселке Пограничный стало светлее

В приморском поселке Пограничный стало светлее
В приморском поселке Пограничный стало светлее
Сегодня, 15:46ОбществоФото: flickr.com
В поселке Пограничный Приморского края ночи стали ярче. В центре установили новые светильники.

По словам специалистов администрации муниципалитета, на городской площади завершен монтаж современного светового оборудования. Теперь центр поселка будут освещать 30 энергосберегающих светильников, а праздничная иллюминация поднимет настроение местным жителям.

Но на этом благоустройство поселка по нацпроекту «Жилье и городская среда» не остановилось. Возле домов 64, 66а и 68 по улице Советской уже успели смонтировать водоотводящие лотки, установить бордюры, завершить отсыпку и планировку территории.

Завершение работ намечено на начало осени. А уже в 2022 году площадь снова продолжат реконструировать. Дизайн-проект этого места жители поселка Пограничный выбирали самостоятельно посредством голосования в режиме онлайн на специализированной платформе в интернете.

Зампред правительства края Елена Пархоменко рассказала, что таким образом дизайн-проекты выбрали в Партизанске, Чугуевке, Квалерово, Фокино и Артеме. Из нескольких вариантов проектов люди выбрали те, которые на их взгляд оказались самыми оптимальными.

В Приморском крае успешно проходит реализация социально значимых проектов и мероприятий, направленных на развитие системы местного самоуправления.

Материалы по теме:
нацпроектблагоустройствоПриморье
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы