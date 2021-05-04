ТОР в Приморье: успешные кейсы

Территории опережающего развития (ТОРы) существуют в Приморье уже более пяти лет — за это время запущено много успешных проектов. «Золотой Рог» проанализировал эффективные кейсы ТОР «Михайловский», «Надеждинская» и «Большой Камень».

Прежде всего стоит отметить, что Территория опережающего развития — это часть региона, на которой действует особый правовой режим. Это сделано для удобства и упрощения ведения бизнеса и других видов предпринимательской деятельности, чтобы в будущем принятые меры помогли сформировать условия, благоприятные для привлечения инвестиций в регион и для того, чтобы обеспечить развитие социально-экономической жизни региона в ускоренном темпе. Правительство России еще в 2015 году одобрило создание территорий опережающего развития в Приморье: «Надеждинская», «Михайловский» и «Большой Камень» на базе судостроительного комплекса «Звезда». Согласно данным специалистов Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, общий объем инвестиций в ТОР всего Дальневосточного федерального округа составлял около 55 млрд рублей, а сейчас любая ТОР Приморского края имеет большие показатели, иногда превышающие исходную сумму в два раза. ТОР «Надеждинская» ТОР «Надеждинская» была создана постановлением Правительства России от 25 июня 2015 года — она стала первой в Приморье территорией опережающего развития. Сейчас на территории ведут деятельность 68 резидентов с проектами общей стоимостью около 56 миллиардов рублей — таким образом в ТОР планируют создать более семи тысяч рабочих мест. Согласно последним опубликованным данным, инвесторы территории опережающего развития успешно реализовали семь инвестиционных проектов, вложили в экономику Приморья более 13,9 миллиардов рублей и создали 1 279 рабочих мест. В число якорных резидентов территории входит, например, машиностроительная компания «Мазда Соллерс». Среди последних успешных кейсов резидентов ТОР «Надеждинская» — компания «Газпром гелий сервис», которая ввела в эксплуатацию объекты первого этапа строительства крупнейшего в мире логистического центра для поставок жидкого гелия на мировой рынок. Строительство выполнено почти на 90% — в эксплуатацию введены 16 объектов капитального строительства, в том числе административный корпус, объекты электроснабжения, инженерные сети, охранная и противопожарная автоматика. В данный момент строительство завершается — ведутся пусконаладочные работы основного технологического оборудования. По словам специалистов, установка позволит заправлять экологичным топливом специально разработанные для данного проекта СПГ-тягачи «КамАЗ». Они будут транспортировать жидкий гелий в изотермических контейнерах по маршруту от Амурского газоперерабатывающего завода — через гелиевый хаб — в порты Приморского края. «Проект компании „Газпром гелий сервис“ является одним из крупнейших на ТОР „Надеждинская“, он также значим для развития экономики всего Дальнего Востока за счет формирования производственной цепи, основой которой является масштабный проект резидента ТОР „Свободный“ — Амурский газоперерабатывающий завод. По соглашению с КРДВ инвестор создает 323 рабочих места, на сегодняшний день трудоустроено уже 166 человек», — рассказала директор УК ТОР «Приморье» Светлана Утяшева. Эксперты отмечают, что возводимый объект станет первым и единственным предприятием такого рода в России и крупнейшим в мире хабом по обслуживанию изотермических контейнеров для поставки жидкого гелия на мировой рынок. ТОР «Михайловский» Территория опережающего развития «Михайловский» была создана в Приморье 21 августа 2015 года. ТОР расположена на землях Михайловского, Спасского, Яковлевского, Хорольского и Черниговского районов. В данный момент на ней реализуется 18 инвестиционных проектов, общий объем заявленных капитальных вложений — 83,5 миллиарда рублей, по итогам реализации планируется создание 4 188 рабочих мест. Сегодня размер вложенных инвестиций составляет 28,2 миллиардов рублей, на предприятиях ТОР создано 1600 рабочих мест — инвесторы успешно выполнили пять проектов по созданию свиноводческих комплексов и агроферм по выращиванию сельскохозяйственных культур. Среди якорных предприятий ТОР «Михайловский» можно отметить «РУСАГРО-ПРИМОРЬЕ» (строительство свиноводческих комплексов, производство комбикормов, элеватора) и мясопроизводительный комплекс «Мерси трейд», известный также как компания «Ратимир». Последним успешным проектом стало обеспечение природным газом первых резидентов ТОР. Подачу природного газа выполнили на объекты компаний «Русагро–Приморье» и «НК Лотос», которые расположены на площадке «Некруглово». В рамках действующих соглашений с АО «КРДВ» инвесторы реализуют проекты по строительству свинокомплексов и комплекса по производству комбикормов с элеватором, созданию теплиц для выращивания экологически чистых овощей и зелени. «Это долгожданное событие для развития нашего проекта в Приморье, помогающее снизить издержки в производстве готовой продукции. Построенные ранее хранилища сжиженного газа будут использоваться в качестве резервного источника топлива, а также в пиковые периоды работы оборудования на производственной площадке», — отметил генеральный директор ООО «Русагро–Приморье» Денис Серпицкий. Инвестпроект ООО «Русагро–Приморье» предусматривает производство 75 000 тонн свинины в живом весе ежегодно. Сейчас в Михайловском районе строится шесть свинокомплексов, племенная ферма и мясоперерабатывающее предприятие. В режиме пусконаладочных работ функционирует комплекс производства комбикормов с элеватором, призванный снабжать качественным комбикормом животноводческие комплексы. Природный газ станет основным топливом для котельной комбикормового производства и зерносушилок элеватора. ТОР «Большой Камень» В ТОР «Большой Камень» реализуются 19 проектов с объемом заявленных инвестиций в 264,5 миллиардов рублей, на новых предприятиях будет создано более 15 тысяч рабочих мест. Инвесторы ТОР вложили в экономику Приморья 138,6 миллиардов рублей, трудоустроили более девяти тысяч человек и успешно реализовали десяток проектов. Среди резидентов можно выделить ООО «ЗПМС-СЕРВИС» — организация предприятия сервисного обслуживания в ТОР «Большой Камень». Компания-резидент уже открыла предприятие по сервисному обслуживанию портовых козловых, башенных и портальных кранов, а также металлообрабатывающего оборудования на территории опережающего развития «Большой Камень». Для доставки и хранения запчастей и расходных материалов на своей территории резидент организовал зону таможенного контроля. «Мы предоставляем услуги по техническому сервису оборудования, произведенного компанией ZPMC. Это один из ведущих мировых производителей портового оборудования и металлоконструкций. Среди наших основных клиентов — якорный резидент ТОР „Большой Камень“, строящаяся судоверфь ССК „Звезда“. В рамках гарантийного и постгарантийного обслуживания техники работаем с крупными портовыми терминалами на юге Приморского края и во Владивостоке», — сообщил глава ООО «ЗПМС-Сервис» Евгений Коротких. Основными задачами предприятия по поддержанию оборудования и техники клиентов в работоспособном состоянии являются диагностика и устранение недостатков, предупреждение аварийных ремонтов, обеспечение минимальных расходов топлива, электроэнергии и эксплуатационных материалов, поставка запчастей. Стоит отметить, что за прошедшие пять лет ТОР «Большой Камень» стала мощным центром судостроения, рыбопереработки и жилищного строительства. Основной специализацией «Большого Камня» является судостроение. Один из якорных резидентов ТОР — «Судостроительный комплекс «Звезда» — выполняет проект по созданию верфи крупнотоннажного судостроения, способной удовлетворить потребности российских заказчиков в строительстве морской техники для обеспечения добычи природных ресурсов на континентальном шельфе страны. В эксплуатацию введены объекты первой расширенной очереди верфи, это дало возможность начать строительство ряда судов, в том числе самого мощного в мире атомного ледокола «Лидер» и «зеленых» танкеров типа «Афрамакс». Ввод в эксплуатацию второй очереди позволит «Звезде» строить суда и морскую технику без каких-либо ограничений. Полная готовность инвестиционного проекта будет достигнута в 2024 году. В рамках внедрения информационных технологий и систем в работу «ССК Звезда» на ТОР введено в работу предприятие «Звезда Морские Технологии», его деятельность направлена на управление судостроительными проектами. Также в условиях преференциального режима построен завод по производству винто-рулевых колонок «Сапфир» для судов. Производство решает задачу локализации производства винто-рулевых колонок и систем электродвижения судов на территории судоверфи. Для судостроителей на ТОР «Большой Камень» возводится несколько жилых микрорайонов: «Пятый», «Шестой», «Парковый», «Солнечный», «Зеленый», «Садовый» и «Нагорный». До 2023 года будет введено около 6 000 квартир для полного закрытия потребностей судоверфи в жилье для работников. В настоящее время часть домов уже введена в эксплуатацию. Артур МУРАВЬЕВ.

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