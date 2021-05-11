Свободный порт Владивосток растит конкурентов

Последние годы основными современными механизмами экономической модели развития Приморского края являются территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) и Свободный порт Владивосток (СПВ).
По оценкам экспертов, в совокупности эти уникальные механизмы за 10 лет могут увеличить ВРП края в 2,5 раза. Они предусматривают серьезные налоговые, таможенные и административные преференции, которые значительно упрощают работу бизнеса на Дальнем Востоке.
Отметим, что в рамках программы «Повышение инвестиционной привлекательности Приморского края в формате внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации» сформированы «дорожные карты» проектов по основным направлениям Национального рейтинга: «Предпринимательство и инвестиции», «Строительство», «Энергетика», «Земельные ресурсы и недвижимость», «Трудовые ресурсы и образование», «Транспорт», «IT инфраструктура».
Одним из успешных портфелей в копилке механизма СПВ вот уже два года является сеть кофеен ООО «СПКМ». Дмитрий Лутченко, заместитель генерального директора компании, рассказал о том, что дает статус резидента и чем привлекателен режим Свободного порта для бизнеса.
— Дмитрий Андреевич, скажите, пожалуйста, сложно ли стать резидентом Свободного порта Владивосток и что побудило вашу компанию ступить на этот путь?
— На самом деле, стать резидентом СПВ может любая коммерческая организация или любой индивидуальный предприниматель. Для этого необходимо подать заявку в Корпорацию развития Дальнего Востока (КРДВ) на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории Свободного порта.
Мы довольно быстро поняли, что особый режим СПВ помогает развиваться региону в режиме реального времени, а не на бумаге. В разрезе нашего бизнеса СПВ — это одна из лучших структур в плане комфорта коммуникаций. Благодаря СПВ мы смогли получить длительный договор под инвестиционные проекты на тех объектах, которые уже находились в краткосрочной аренде. Вложив значительные суммы, реконструировали старый объект, и строим на Шилкинской крупный новый объект, который по скорости обслуживания, как мы надеемся, составит конкуренцию недавно пришедшему в Приморский край «Макдональдсу».
— Как вы думаете, в чем ключевые преимущества этих механизмов?
— Для СПВ это льготы в сфере налогообложении и возможность получить земельный участок под конкретный проект. В части налогообложения предусмотрено освобождение от уплаты налогов на имущество организаций и земельного налога. Налог на прибыль в первые пять лет снижен на 5%, в последующие пять — на 10%, а страховые взносы на данный период составят 7,6%. Также резиденты пользуются льготами по налогу на прибыль (0% в течение первых пяти лет) и единому социальному налогу (страховые взносы в ПФР, ФСС, ФОМС снижены с 30% до 7,6%).
Кроме того, очень удобно, что объем капиталовложений для потенциального резидента СПВ составляет от пяти миллионов рублей, при этом требований к резидентам СПВ меньше, чем к ТОР. В целом этот режим дает множество возможностей для реализации самых разных бизнес-идей.
Кроме того, в прошлом году в качестве конкретной меры поддержки в условиях пандемии коронавируса дальневосточным резидентам ТОР и Свободного порта Владивосток была предоставлена возможность воспользоваться льготными кредитами для реализации своих инвестпроектов. Часть процентной ставки субсидировали из федерального бюджета банки-партнеры в рамках программы, которую реализует Минвостокразвития совместно с КРДВ.
— Какие преференции СПВ ваша компания использовала на практике?
— Те налоговые льготы, о которых я рассказал выше, распространяются преимущественно на крупные компании, которые работают на общей системе налогообложения. Мы не работаем с налогом на добавленную стоимость, деятельность нашей компании осуществляется по упрощенной системе налогообложения. Поэтому для нас налоговые преференции не так актуальны. Но в будущем, полагаю, получится их использовать по 2-3 объектам.
— Многие предприниматели отмечают высокую эффективность работы Корпорации Развития Дальнего Востока. У вас была проблема со строительством одного из объектов. Расскажите, как обстоят дела сегодня?
— Во-первых, хочу сказать, что как резиденты СВП мы уже получили три участка под бизнес. А во-вторых, действительно, в связи со строительством коммерческого объекта на Шилкинской у нас сложилась непростая ситуация. Начну с того, что наша сеть Coffee Machine уже сейчас представлена 70 кофейнями в 9 регионах РФ и в этом году мы планируем открыться еще в пяти. При этом наша компания родом из Владивостока, и здесь же расположен наш головной офис, а значит, и платится большая часть налогов. Каково же было наше удивление, когда администрация, Управление градостроительства администрации Владивостока, Управление муниципальной собственности Владивостока подали иск против ООО «СПКМ» о признании нашего объекта на Шилкинской «самовольной постройкой».
Суд первой инстанции принял решение запретить нам строительство, что ставит под угрозу исполнение заключенного с АО «КРДВ» соглашения. Данный участок мы получили абсолютно законно, под выполнение этого проекта, все подтверждающие документы — в наличии.
Сейчас судебные разбирательства продолжаются. КРДВ знают о нашей ситуации и предлагают помощь. Мы провели экспертизу объекта и на данный момент ожидаем следующего судебного заседания. Полагаю, что оно должно отклонить иск против нас, но если судебное решение останется неизменным, нам придется совместно с Корпорацией развития продумывать концепцию дальнейших действий и идти в вышестоящие инстанции. Ведь данный проект согласован Корпорацией развития Дальнего Востока, наша компания вложила в строящийся объект не один десяток миллионов, и мы как резиденты СПВ регулярно отчитываемся о трате средств на него. При этом все требования КРДВ строго выполняем, претензий к нам нет.
Могу с уверенностью сказать, что КРДВ на сегодняшний день — это пока один из немногих государственных органов, который реально заинтересован в развитии бизнеса в регионе и помогает предпринимателям. Если администрация нашего родного города осознает, что движущей силой экономики является только частный бизнес и в основном именно от его состояния зависит качество жизни всех людей в регионе, если она станет помогать каждому местному предприятию — не финансово, я считаю что финансовая помощь приносит только вред, а административно и консультационно — выделяя землю под бизнес, предоставляю налоговые льготы, консультируя и помогая молодым людям начать свое дело, тогда можно ожидать, что и капитал, и талантливые люди будут оставаться в своем родном регионе.
Справка «Золотого Рога»
Свободный порт Владивосток охватывает 22 муниципальных образования на Дальнем Востоке. В минувшем году в целом резиденты и территорий опережающего развития, и свободного порта Владивосток реализовали 96 инвестиционных проектов, вложив в них 27,3 млрд рублей. В рамках соглашений с Корпорацией развития Дальнего Востока в эксплуатацию введены предприятия во многих сферах экономики, среди которых недвижимость и девелопмент, логистика и транспорт, туризм, услуги и производство пищевых продуктов. В результате запуска новых проектов работу получили более 4 500 дальневосточников. На сегодняшний день по соглашениям с АО «КРДВ» инвестиционную деятельность на территориях опережающего развития и в свободном порту Владивосток ведут 2 439 резидентов с проектами на сумму более 4 трлн рублей, их реализация позволит создать 171,7 тысячи рабочих мест. Из них 324 проекта уже запущено, фактически вложено более 900 млрд рублей частных инвестиций, создано 41 571 рабочее место.
Мария ПУШКАРЕВА.