Свободный порт Владивосток растит конкурентов

— Во-первых, хочу сказать, что как резиденты СВП мы уже получили три участка под бизнес. А во-вторых, действительно, в связи со строительством коммерческого объекта на Шилкинской у нас сложилась непростая ситуация. Начну с того, что наша сеть Coffee Machine уже сейчас представлена 70 кофейнями в 9 регионах РФ и в этом году мы планируем открыться еще в пяти. При этом наша компания родом из Владивостока, и здесь же расположен наш головной офис, а значит, и платится большая часть налогов. Каково же было наше удивление, когда администрация, Управление градостроительства администрации Владивостока, Управление муниципальной собственности Владивостока подали иск против ООО «СПКМ» о признании нашего объекта на Шилкинской «самовольной постройкой».