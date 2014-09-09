Завод минудобрений в Приморье могут начать строить уже в этом году

«Наша компания также рассматривает возможность строительства второй очереди с аналогичной номенклатурой и мощностью при условии благоприятной рыночной конъюнктуры и доступности необходимых объемов газа после начала строительства первой очереди», - сказал гендиректор НХГ. Объем потребления природного газа первой очередью завода составит 3,2 млрд кубометров в год.