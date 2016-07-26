Приморское УФАС России продолжает отстаивать свои интересы в деле по ФГУП "Нацрыбресурс"

Напомним, 9 сентября 2014 года ФГУП «Нацрыбресурс» по результатам проведенного конкурса заключило с ЗАО «Глобойл Терминал» договор на оказание агентских услуг. В соответствии с условием договора, гидротехнические сооружения в рыбных портах Приморья, Камчатки, Сахалинской и Магаданской областей, находящиеся в хозяйственном ведении ФГУП «Нацрыбресурс», передавались в пользование агенту (посреднику).