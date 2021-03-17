Главное — верить: На Дальний Восток завлекают доступным жильем

Если говорить о новых проектах жилья, то весь Дальний Восток и Приморье в частности стали лидерами по их запуску в России. Запуски новых проектов в ДФО во втором полугодии 2020 года выросли в 2,7 раза, в среднем по России — в 1,5 раза. Отметим, что Дальний Восток стал единственным регионом с ростом объёмов строящегося жилья. Городом-лидером по строительству в ДФО стал Владивосток.