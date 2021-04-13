Строительство нового фонтана в центре Владивостока идет полным ходом

Согласно концепции, фонтан будет «сухим». Преимущество такого сооружения в том, что он может трансформироваться: когда система включена — фонтан бьет из плоскости покрытия. При отключении территория может быть использована так же, как и общее пространство площади. Кроме того, такая конструкция предполагает свободный доступ к воде. Строительство фонтана должно быть завершено к 1 сентября.