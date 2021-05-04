ТОР в Приморье: успешные кейсы

Это сделано для удобства и упрощения ведения бизнеса и других видов предпринимательской деятельности, чтобы в будущем принятые меры помогли сформировать условия, благоприятные для привлечения инвестиций в регион и для того, чтобы обеспечить развитие социально-экономической жизни региона в ускоренном темпе.