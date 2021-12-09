Ремни и шарф, любая доска, лыжи и санки помогут спасти человека

— Родителям необходимо обращать особое внимание на то, где находятся дети и чем они занимаются. Следует постоянно напоминать им, что развлечения на льду водоёмов представляют реальную угрозу их жизни и здоровью, — подчеркивают специалисты Главного управления МЧС России по Приморскому краю.