Долго-долго-долго строим

Долгострои для Владивостока так же органичны, как присущие ему лес, море, вода, воздух и дикие цены. Казалось бы, если однажды вдруг в нём пропадут объекты, простоявшие в стадии строительства 6-10 и более лет, то у нашего столичного в рамках ДФО города исчезнет уникальная часть его неповторимой идентичности и градостроительной романтики.
Однако не надо ностальгировать и расстраиваться по такому пустяку, как внезапный ввод того или иного «долгоиграющего» дома — если исчезают одни долгострои, то им на смену приходят новые, ещё более интересные и для горожан, и для туристов. Это — не говоря уже о продолжающейся вне разумных норм времени строительства одиссее ряда очень и не очень нужных городу объектов.
Полная ликвидация обманутых
К концу минувшего года благодаря усилиям нескольких государственных структур и вложениям из федерального и регионального бюджетов, во Владивостоке практически решили проблему обманутых дольщиков в микрорайоне Снеговая падь «Д». Ещё 238 дольщиков получили квартиры в доме на ул. Адмирала Горшкова, 57. В готовящейся к сдаче в феврале «вставке» в этом доме получит квартиры еще 41 семья.
В целом новоселье около 700 семей обманутых дольщиков в этом микрорайоне вынужденно задержалось практически на пять лет. Впрочем, сдача не обошлась без скандалов, когда жильцы, получившие квартиры, были вынуждены сигнализировать во все возможные инстанции, что полученное ими жилье по серьёзным причинам не годится для эксплуатации.
За три последних года в Приморье удалось восстановить в правах около 3000 дольщиков, введено в строй 18 объектов и сдано 204,5 тысячи кв. метров жилья. В основном — во Владивостоке. На эти цели были потрачены 1,3 млрд рублей из краевого бюджета и 2,2 млрд — из федерального. Кстати, к началу борьбы с «долевыми» долгостроями их было 26, а количество обманутых дольщиков — около 4000.
Работа по ликвидации проблемных долгостроев с участием дольщиков во Владивостоке продолжается, и в 2023-м году, как заявляют власти, должна завершиться. В первой половине года должен быть введен ЖК «Олимп» на ул. Грибоедова, 46. Его строительство заморозили около десяти лет назад, когда для завершения, по словам руководителя бывшей компании-застройщика ООО «Пасифик Инвест Строй», не хватило немного денег и всего лишь нескольких месяцев работы.
В конце года должно закончиться затянувшееся строительство дома на ул. Славянской, 17, строительство дома на ул. Иртышской, 24. Предполагается довести до ума и старейший долгострой города — кооперативный дом на ул. Пихтовой, 35. При этом придётся снести пару подъездов, которые были построены с грубыми отклонениями от строительных норм.
В середине прошлого года в список долгостроев из-за превышения норм срока строительства на полгода попал дом на ул. Сафонова, 7 компании «Аврора-строй», и завершать его строительство будут с участием Фонда защиты прав обманутых дольщиков.
Однако к проблемным строящимся жилым домам во Владивостоке надо относить не только те, что были признаны таковыми из-за нарушения прав дольщиков. Есть ряд объектов, которые сегодня как бы в стороне от внимания государства — и наше издание в прошлом не раз безуспешно пыталось его привлечь.
Наиболее удачно сегодня складывается судьба 12-этажного дома на ул. Шилкинской, 6а. Разрешение на его строительство было выдано ещё в прошлом веке. Его активно строила в 2005 году компания «Дебют» с привлечением в долевое строительство частных лиц и компаний. Затем, из-за спора застройщика с дольщиками и нехватки средств на продолжение строительства, дом простоял в состоянии «покоя», с небольшой и неудачной попыткой реанимации в 2010 году, около 15 лет. Сейчас строительные работы по нему завершает уже другой застройщик — ООО «СЗ «Шилкинский», и, возможно, уже в этом году кто-то из новосёлов успеет сделать в нём ремонт и въехать.
Пока непредсказуема судьба долгостроя на ул. Кипарисовой, 26. Его строительство начато в 2007 году и с тех пор его не раз приостанавливали. Как выяснилось, в 2016 году он был незаконно надстроен до 20 этажей по не прошедшему экспертизу проекту. По решению Первомайского суда г. Владивостока объект был приговорен к продаже, а дольщики получили право на компенсации. В итоге торгов дом купил новый застройщик — ОАО «Строитель», который пока ещё не раскрывал своих планов — что он будет с ним делать. При этом есть мнения экспертов, что объект надо сносить, поскольку фундамент дома не рассчитан на здание высотой в 20 этажей. Впрочем, есть технологии усиления фундаментов… Что касается дольщиков, то они получили присужденные им бюджетные компенсации.
По-прежнему непонятно, будут достраивать или сносить несколько жилых домов, судьба которых находится в руках краевого УМВД. Это, прежде всего, два 10-этажных панельных дома по адресу ул. Борисенко, 100е (стр. 2 и 3), которые на «бессрочных землях», относящихся к силовому ведомству, строило на свои деньги и средства завода «Аврора» ООО «Лесной квартал».
Похоже, что недавно эта компания покинула строительный рынок, и теперь вопрос достройки или сноса этих зданий ещё больше усложнился. Ведомство, которое сначала дало согласие на строительство этих домов на участке, находящемся в его ведении, в своё время отозвало согласие, и дома «повисли». А в них уже около 10 лет могли бы жить люди. Для завершения строительства когда-то не хватило всего 3-4 месяцев. При этом и полиция не осталась бы в накладе, получив обещанные ей 20% от более чем трёхсот квартир.
Другой «полицейский» долгострой — это дом на Партизанском проспекте, 52, строение 2. Около 200 семей остаются без квартир, на которые они надеются уже долгие годы. Недавно около ворот объекта был замечен пост полиции. На вопрос «Не возобновляется ли это строительство?» один из постовых ответил, что пока нет.
Пока не заметно какого-либо прогресса и на замершем строительстве двух жилых «башен» ЖК «Атлантикс Сити» компании ООО «Атлантикс Констракшн» в районе остановки «Дальпресс». Попытка застройщика активизировать работы на комплексе в 2016 году не вернули строителей на объект. Вероятно, по той причине, что застройщик решил, не распыляя средства, завершить более для него значимый объект — комплекс «Магнум».
В списках не значатся
Судьба некоторых долгостроев в последние годы как-то «заулыбалась». Это можно сказать, например, о несостоявшихся пятизвёздочных «Хаяттах», которые ряд лет выкачивали деньги из краевого бюджета. Депутаты краевого законодательного собрания раз за разом голосовали за выделение средств для достройки злополучных гостиниц.
С трудом и без какой-либо выгоды они были проданы через торги перспективному инвестору — компании «Парк-отель «Бурдугуз», входящей в структуры олигарха Олега Дерипаски. К торгам на строительство обеих гостиниц из региональной казны было затрачено 18,3 млрд рублей, а проданы они — за 3,7 млрд. Сегодня их достраивают. Первой, уже в этом году, строители намерены завершить гостиницу на Корабельной Набережной для японского гостиничного оператора Okura Nikko Hotel Management Co., Ltd, а в дальнейшем — и комплекс на мысе Бурном.
Довольно серьёзные шансы есть на ввод 30-этажного многофункционального долгостроя на ул. Фастовской. Готовность там высокой степени, но заметно, что денег у девелопера не хватает, и он уже несколько лет не может завершить этот очень заметный объект. Кстати, на этой же улице долгое время остаётся незавершённым и большой выставочно-демонстрационный центр.
У северного въезда на Золотой мост на уровень полотна дороги по нему было выведено так называемое офисное здание построившей его обанкроченной «Тихоокеанской мостостроительной компании». Рядом с верхней площадкой фуникулера застыла строительная площадка здания с большим подземным стояночным пространством для автомобилей.
Остаётся непонятным будущее недостроенной с советских времен 7-этажной межрайонной поликлиники на ул. Стрелковой, 48. Недавно было разыграно финансирование строительства подобного объекта с нуля на Баляева, на месте рынка ниже торгового комплекса «Бачурин», а до недостроя очередь так и не доходит.
Всё никак не заходят строители и на физкультурно-оздоровительный комплекс, покинутый в своё время хабаровским «Дальспецстроем». Объект, оставшийся без охраны, был разграблен, и его строительная готовность сегодня составляет, пожалуй, менее половины реальной сметной стоимости.
Серьёзная проблема с несколькими долгостроями в районе Второй речки между остановками «Постышева» и «Парк Победы». Здесь, видимо, придётся сносить остатки недостроенной мебельной фабрики, которую возводили ещё на советские деньги, и что-то делать с давно заброшенным застройщиком многофункциональным центром рядом с Домом молодежи. По данным публичной кадастровой карты, участок площадью 43 004 кв. метра предназначен для «завершения строительства и дальнейшей эксплуатации объектов недвижимости». А рядом с Домом молодежи на участке площадью 25 254 кв. метра более 12 лет не могут достроить многофункциональный центр.
Относительно недавно к этим проблемным объектам добавился и пострадавший от пожара комплекс «Максим» компании Евгения Сысоева «Румас-Трейдинг». Нужна его реконструкция или строительство на этом месте чего-то нового, но пока определённого решения нет.
В районе ул. Тобольской уже около 15 лет никак не достроят ещё один большой многофункциональный центр, остановившийся одновременно с тем, который строили рядом с Домом молодежи. Оба возводились компаниями «Востокинвестстрой» и «Строительный альянс». В дальнейшем по этим объектам возникли судебные споры по собственности, которые «заморозили» их на долгие годы.
На ул. Тигровой, 23б уже 15 лет стоит административно-офисное здание «Оушен Сити» с переменной этажностью 4-12 этажей. Начато строительство было в 2006 году, и урывками велось компаниями «Динас» и «ИнвестСтрой» до 2014 года. Против него долго протестовали местные жители, что стало причиной остановки строительства — городская администрация несколько раз отзывала разрешение на осуществление этого проекта. Застройщики предпринимали усилия, чтобы продолжить его, но их преследовали запреты. В настоящее время работы на этом комплексе не ведутся, а сам он выставлен последним застройщиком ООО «Атлантикс Констракшн» на продажу.
Всем этим объектам требуется какое-то общее решение в рамках новой градостроительной политики. Всё-таки помимо планов строительства новых объектов имеет смысл определиться в городе с тем наследием, которое оставили ушедшие в небытие застройщики, инвесторы и прочие прожектёры.