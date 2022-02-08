В Приморском крае с жалобами на простуду к врачам обращаются свыше 5 тысяч человек в день

Напомним, как уже писал «ЗР», при появлении симптомов ОРВИ необходимо обратиться на «горячую линию» по номеру «122» или в колл-центр поликлиники. После проведения дистанционной консультации пациентам, которые могут наблюдаться амбулаторно, может быть оформлен электронный лист нетрудоспособности на 7 дней. Сдавать ПЦР-тест не требуется.