В Приморском крае с жалобами на простуду к врачам обращаются свыше 5 тысяч человек в день

Больше всего заболевших — во Владивостоке (1 004 случая), а также в Артеме, Спасске-Дальнем, Пожарском, Черниговском и Хасанском районах.
В краевом Минздраве отмечают, что в Приморье число обращений с симптомами ОРВИ в медицинские организации (сюда входят вызовы на дом, личные посещения поликлиник и инфекционных центров, вызовы скорой помощи), в сутки превышает, в среднем, 5 тысяч.
В ближайшие дни начнёт действовать новый порядок выдачи больничных листов и дистанционное ведение пациентов с лёгкой степенью респираторного заболевания.
Напомним, как уже писал «ЗР», при появлении симптомов ОРВИ необходимо обратиться на «горячую линию» по номеру «122» или в колл-центр поликлиники. После проведения дистанционной консультации пациентам, которые могут наблюдаться амбулаторно, может быть оформлен электронный лист нетрудоспособности на 7 дней. Сдавать ПЦР-тест не требуется.
Если через 7 дней самочувствие нормализуется, будут отсутствовать признаки заболевания, больничный лист закроют дистанционно. ПЦР-тест также сдавать не нужно. В случае, если лечение заняло меньше недели, для выписки необходимо будет сдать тест и получить отрицательный результат.
Если симптомы заболевания сохраняются, домой к пациенту будет направлен медицинский работник, который продлит лист нетрудоспособности ещё на 7 дней и, при необходимости, проведёт экспресс-тестирование на антиген возбудителя или ПЦР-тестирование, назначит лечение.