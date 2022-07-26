Не копируйте мир, а любуйтесь им – девиз Аллы Гринченко

Яркие, брызжущие цветом, восхитительно сочные натюрморты, нежные портреты – каждый из них хочется рассматривать детально. И восхищаться…
– Выставка посвящена двум замечательным юбилеям – 80-летию художницы Аллы Гринченко и 55-летию Уссурийской детской художественной школы, директором которой она проработала более 50 лет, – рассказала Алёна Серебрякова, куратор выставки «Этот мир придуман не мной…» (6+). – Для Аллы Маратовны это первая персональная выставка в залах Приморской краевой картинной галереи.
Мы с Аллой Маратовной не раз встречались, продумывая концепцию выставки, отбирая работы – такие яркие, сочные, наполненные цветом и светом. Размышляя над развеской, мы постарались выделить этапы в творчестве Аллы Гринченко, чтобы как можно полнее представить его. В итоге у нас здесь есть работы 70-90-х годов прошлого века и современные, написанные буквально в прошлом году. И очень ясно видно, как постепенно менялся стиль Аллы Маратовны – от очень академического до более свободного, яркого, наполненного воздухом.
Нам важно было ещё найти и место для работ её учеников, которые – замечу – с удовольствием откликнулись на просьбу любимого педагога и предоставили свои картины.
В целом это и сформировало облик выставки, показав, как стиль учителя – пусть и едва заметно – отражается в работах учеников.
Интересно, что одна из учениц Аллы Гринченко – заслуженный художник России Ольга Никитчик – является основательницей ассоциации женщин-художниц «Цветы мира», а Алла Маратовна – одна из активных участниц этого проекта.
Вообще Алла Гринченко сказала, что в её работе преподавателя главное – вдохновить, показать ребёнку, что нужно не срисовывать, не копировать мир, всё равно ведь не скопируешь, а показать свой взгляд, вложить свою душу…
Основной жанр работ Аллы Маратовны – натюрморт. Он очень ей близок. Но вот на состоявшейся недавно встрече со зрителями она сказала: пора, пожалуй, начинать новый этап – портретный, мне всё больше интересен этот жанр.
По словам Аллы Гринченко, первая в жизни выставка в Приморской картинной галерее стала для неё своего рода точкой отсчёта для нового этапа в жизни и творчестве.
На днях на выставке прошла творческая встреча Аллы Гринченко со зрителями. Самое важное – на встречу пришли те ученики Аллы Маратовны, которые по окончании художественной школы не связали свою жизнь с искусством профессионально, но до сих пор любят живопись, посещают выставки и нежно благодарны своему педагогу, который открыл им этот удивительный мир.
Любовь БЕРЧАНСКАЯ