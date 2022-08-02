Где же ты, желанная когда-то, где же ты…

Городской романс – особый жанр в музыке. Он родился на стыке романса как такового и народной песни. Как пишут музыковеды, в народных песнях чаще пели о трудной долюшке, о препятствиях, мешающих влюблённым соединиться; эти чувства и проблемы были вовсе не чужды и владельцам помещичьих усадьб, например. Постепенно, с начала XIX века городской романс становился всё более популярным, стал звучать и в аристократических салонах. Слушателей очаровывал его лиризм, проникновенность, искренние чувства.