И такое удовольствие тоже можно получить

Солисты филармонии Анна Гамова (сопрано), Наталья Брылева (сопрано), Людмила Якунина (сопрано), Дмитрий Толстых (баритон), солист Приморской сцены Мариинского театра, лауреат международных конкурсов Сергей Плешивцев (бас), а также виолончелистка Наталья Кривицкая и пианисты Евгения Зленко и Анатолий Медведев исполнят сочинения блистательной плеяды композиторов: Моцарта, Штрауса, Шопена, Чайковского. Интересно, что в этой же программе можно будет услышать мелодии Исаака Дунаевского, Александра Цфасмана – автора таких шлягеров, как «Шаланды, полные кефали» и «Неудачное свидание», француза Жозефа Косма. Да, в «Музыкальных удовольствиях» найдётся место классическим произведениям разных стилей и эпох, джазовым композициям, музыке из кинофильмов, популярным песням.