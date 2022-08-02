С «Садко» вокруг света

Это уникальный коллектив, которому подвластны все музыкальные стили, от классики до рока, и это несмотря на то, что играют музыканты на народных инструментах. Поэтому они придумали программу, в которой готовы всего за час отправить юных слушателей в настоящее путешествие. От русской народной музыки к полонезу и от вальса к зажигательной румбе и танго.