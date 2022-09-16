Режим чрезвычайной ситуации федерального уровня объявлен в Приморье

Он напомнил, что первый удар стихи край принял в середине июля. Тогда дождевой паводок вызвал подъём уровня воды в реках Приморья до двух метров и сход грязевого селя. Пришедший в начале осени тайфун «Хиннамнор» ещё более усугубил ситуацию – в крае произошли сильнейшие нарушения работы объектов транспортной инфраструктуры, энергетики, жилищно-коммунального и сельского хозяйства.