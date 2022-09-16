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Режим чрезвычайной ситуации федерального уровня объявлен в Приморье

Сегодня, 03:00
Фото: Сергей Семёнов / «Золотой Рог»
Решение принято накануне на заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством главы МЧС России Александра Куренкова.
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Режим ЧС

О последствиях обрушившихся на Приморье летнего циклона и сентябрьского тайфуна комиссии доложил губернатор края Олег Кожемяко.

Он напомнил, что первый удар стихи край принял в середине июля. Тогда дождевой паводок вызвал подъём уровня воды в реках Приморья до двух метров и сход грязевого селя. Пришедший в начале осени тайфун «Хиннамнор» ещё более усугубил ситуацию – в крае произошли сильнейшие нарушения работы объектов транспортной инфраструктуры, энергетики, жилищно-коммунального и сельского хозяйства.

«По предварительным данным, общий размер ущерба составляет почти четыре миллиарда, и сумма ещё уточняется», – отметил Олег Кожемяко.

Из 34 муниципалитетов в крае пострадали 17. Нарушено дорожное сообщение с 45 населёнными пунктами, электроснабжение – в 44. К сожалению, от ударов стихии пострадали люди, пять человек погибли.

Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ экстренно привлечены группировка сил и средств в составе 716 человек, 292 единиц техники, в том числе Тихоокеанского флота, а также соседних субъектов Дальневосточного федерального округа.

«Авиацией и морскими путями эвакуировано более трёхсот человек и около сорока автомобилей. Спасено 96 человек. На сегодняшний день без света остаётся один населенный пункт, десять остаются отрезанными», – доложил Олег Кожемяко.

Губернатор Приморского края высказал слова благодарности главе МЧС России за своевременное реагирование и предоставление необходимых средств из материального резерва министерства. Также Олег Кожемяко предложил отнести сложившуюся на территории края чрезвычайную ситуацию к федеральной и установить федеральный уровень реагирования.

Заместитель руководителя Министерства по чрезвычайным ситуация Виктор Яцуценко в свою очередь доложил, что проведённый анализ обстановки подтверждает критерии, необходимые для введения в Приморье режима ЧС такого уровня.

Александр Куренков поддержал решение о введении федерального ЧС на территории Приморского края.

#Общество#Режим ЧС#Олег Кожемяко
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