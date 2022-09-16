Режим чрезвычайной ситуации федерального уровня объявлен в Приморье

О последствиях обрушившихся на Приморье летнего циклона и сентябрьского тайфуна комиссии доложил губернатор края Олег Кожемяко.
Он напомнил, что первый удар стихи край принял в середине июля. Тогда дождевой паводок вызвал подъём уровня воды в реках Приморья до двух метров и сход грязевого селя. Пришедший в начале осени тайфун «Хиннамнор» ещё более усугубил ситуацию – в крае произошли сильнейшие нарушения работы объектов транспортной инфраструктуры, энергетики, жилищно-коммунального и сельского хозяйства.
«По предварительным данным, общий размер ущерба составляет почти четыре миллиарда, и сумма ещё уточняется», – отметил Олег Кожемяко.
Из 34 муниципалитетов в крае пострадали 17. Нарушено дорожное сообщение с 45 населёнными пунктами, электроснабжение – в 44. К сожалению, от ударов стихии пострадали люди, пять человек погибли.
Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ экстренно привлечены группировка сил и средств в составе 716 человек, 292 единиц техники, в том числе Тихоокеанского флота, а также соседних субъектов Дальневосточного федерального округа.
«Авиацией и морскими путями эвакуировано более трёхсот человек и около сорока автомобилей. Спасено 96 человек. На сегодняшний день без света остаётся один населенный пункт, десять остаются отрезанными», – доложил Олег Кожемяко.
Губернатор Приморского края высказал слова благодарности главе МЧС России за своевременное реагирование и предоставление необходимых средств из материального резерва министерства. Также Олег Кожемяко предложил отнести сложившуюся на территории края чрезвычайную ситуацию к федеральной и установить федеральный уровень реагирования.
Заместитель руководителя Министерства по чрезвычайным ситуация Виктор Яцуценко в свою очередь доложил, что проведённый анализ обстановки подтверждает критерии, необходимые для введения в Приморье режима ЧС такого уровня.
Александр Куренков поддержал решение о введении федерального ЧС на территории Приморского края.