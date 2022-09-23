В Хабаровском крае более 2200 получили дальневосточный гектар

Оформление гектара в собственность стало возможным с 2021 года, после пятилетнего освоения участка. Возглавляющий отдел минимущества края Андрей Примак напомнил, что программа “Дальневосточный гектар” стартовала еще в 2016 году. В ее рамках можно получить участок для строительства дома, ведения подсобного хозяйства и не только. В зависимости от выбранной цели можно получить те или иные меры господдержки, пишет transsibinfo.com.