В Хабаровском крае более 2200 получили дальневосточный гектар

Оформление гектара в собственность стало возможным с 2021 года, после пятилетнего освоения участка. Возглавляющий отдел минимущества края Андрей Примак напомнил, что программа “Дальневосточный гектар” стартовала еще в 2016 году. В ее рамках можно получить участок для строительства дома, ведения подсобного хозяйства и не только. В зависимости от выбранной цели можно получить те или иные меры господдержки, пишет transsibinfo.com.
Так, если земля предназначена для ИЖС, то можно оформить “Дальневосточную ипотеку” всего под 2% годовых для жителей ДФО. К слову, и эта ставка может быть снижена.
В сельской местности работникам АПК доступна социальная субсидия, которая покрывает до 70% от расчетной стоимости строительства дома или от цены купленного.
Примак отметил, что субсидии выделяются по линии краевого минсельхоза. А представители малого бизнеса могут получить льготные займы в региональных фондах поддержки бизнеса. Ставка по ним составляет 7,5 - 10%, а сумма - до 5 млн рублей. Если участки берутся на северных территориях, то ставка по кредиту устанавливается в районе 4% годовых.
ИП и юрлица могут рассчитывать на краевые субсидии, которые частично покрывают расходы на постройку объектов туристической инфраструктуры: баз, стоянок, причалов и других объектов.
При этом сейчас важно оформить полученный дальневосточный гектар в собственность. Для этого необходимо воспользоваться сайтом "НаДальнийВосток.РФ".