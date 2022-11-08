Король эпизода

– Всё просто. В то время и сейчас киношникам нужны актёры даже не в массовку, а в групповку. Несмотря на название, это серьёзная работа. Вот, например, снимался фильм «Корпус генерала Шубникова». Там надо было в пять утра встать зимой, поехать в Алабино, надеть военную форму и сниматься на морозе до вечера. Люди с улицы на такое не часто соглашаются. Завязалось общение, меня стали приглашать чаще. А ещё я вел студию — театральную студию — в Московском институте управления. И она была очень сильной, поверьте. Мы побывали с гастролями в Киеве. Ставили классику, например, «Беда от нежного сердца», «Медведя» Чехова.