Непростой разговор о главном

И вот тут случается первая досадная неприятность в спектакле. Увы, но разговор отца и сына становится как бы вторичным, не производит впечатления и откровенно меркнет на фоне тех сцен, о которых отец рассказывает сыну. Отец (актёр Андрей Трофимов) и сын (актер Никита Лазарев) откровенно меркнут, не производя никакого впечатления именно в процессе мужского разговора. Они остаются буквально статистами, не оставляя в памяти зрителей ни одной запоминающейся сцены или реплики. Разве что удивляет вопрос Юрия Харона отцу, изменял ли он в лагерях матери. И это при том, что познакомились и поженились Яков и Светлана Харон после освобождения из лагерей. Странно. Неужели сын об этом не знал? И таких логических нестыковок именно в части разговора отца с сыном довольно много. Самая явная — дата разговора. Александр Созонов даёт чётко понять — это время избрания Михаила Горбачёва генеральным секретарём ЦК КПСС, то есть 1985 год. Яков Харон умер в 1972-м…