Конференция для самозанятых впервые прошла в Приморье

Она отметила, что на конференции было представлено много образовательного контента. Ведь у людей не всегда есть возможность оплатить какой-то образовательный семинар, мастер-класс, а на площадках мероприятия выступали 20 спикеров по разным темам. У участников в течение дня была возможность найти то, что им необходимо. Например, как продвигаться в соцсетях, как работать с клиентами, правильно позиционировать себя, как работать со своим выгоранием и много других полезных лекций и мастер-классов.