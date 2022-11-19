Конференция для самозанятых впервые прошла в Приморье

Впервые мероприятие такого масштаба прошло для тех приморцев, кто работает сам на себя и выбрал льготный налоговый режим на профессиональный доход. Каждый третий участник приехал на форум самозанятых из глубинки Приморского края. Это говорит о том, что самозанятость активно развивается не только в краевом центре, но и в муниципалитетах региона.
Организатором конференции стал краевой центр «Мой бизнес» при поддержке министерства экономического развития Приморья. Министр экономразвития региона Андрей Блохин, приветствуя собравшихся, отметил, что край — лидер Дальнего Востока по числу самозанятых: 52 879 приморцев уже получили этот статус.
— По сравнению с 2021 годом в этом году мы увеличили перечень услуг для самозанятых граждан с 3 наименований до 8. В центре «Мой бизнес» можно получить консультационные услуги по финансовому планированию, бизнес-планированию и юридическим вопросам, а также воспользоваться услугами по созданию интернет-сайта и фотоконтента для продвижения бизнеса, — заявил министр экономического развития Приморья.
Он выразил уверенность, что мероприятие позволит самозанятым больше узнать о мерах господдержки, которые они могут получить, а также даст организаторам возможность получить обратную связь от людей, которые уже воспользовались ими.
Исполнительный директор Дальневосточного консалтингового агентства «Успех», амбассадор центра «Мой бизнес» Диана Кровлина отметила, что конференция стала площадкой, на которой собрались не только люди, уже имеющие статус самозанятых (человек работает на себя, имеет юридический статус, зарегистрирован в государственных органах, платит налоги), также на мероприятие пришли люди, которые только задумываются о том, что надо выйти из тени и вести свой бизнес открыто.
— Центр «Мой бизнес» организовал мероприятие, чтобы рассказать, для чего оформлять статус самозанятого, как может самозанятый позиционировать свои услуги, продвинуть их на рынке, на какую государственную поддержку он может рассчитывать. Потому что существует очень много разных форм помощи людям, организующим своё дело, — подчеркнула Диана Кровлина.
Она отметила, что на конференции было представлено много образовательного контента. Ведь у людей не всегда есть возможность оплатить какой-то образовательный семинар, мастер-класс, а на площадках мероприятия выступали 20 спикеров по разным темам. У участников в течение дня была возможность найти то, что им необходимо. Например, как продвигаться в соцсетях, как работать с клиентами, правильно позиционировать себя, как работать со своим выгоранием и много других полезных лекций и мастер-классов.
— Мы были удивлены таким ажиотажным интересом к мероприятию. Первоначально рассчитывали, что будет человек 200, арендовали зал на 300 человек, а по факту зарегистрировались около 600 человек. Думаем, что в следующем году будем собирать людей на большей площадке, — отметила Диана Кровлина.
Она объясняет интерес к конференции, что люди начинают понимать: работать на дому и широко заявить о себе, расширить клиентскую базу невозможно без официального статуса. Ведь даже рекламное объявление в СМИ невозможно разместить. А легализация бизнеса путём регистрации статуса самозанятого — это значит платить небольшие налоги, но при этом получать господдержку, иметь возможность участвовать в государственных программах, учиться. И дальше развивать своё дело — нанимать сотрудников и открывать уже ИП. Официальный статус — это движение вперёд.
— Слушая инициативных людей, которые делятся опытом открытия своего дела, его ведения, поняла: регистрируя свою деятельность официально, они становятся более уверенными в себе, осознают свою возросшую значимость, — заметила исполнительный директор Дальневосточного консалтингового агентства «Успех».
Участники конференции активно делились опытом — получения статуса самозанятых, с какими трудностями пришлось столкнуться при развитии своего дела. Много говорили о том, почему решили выйти из «серой» зоны и оформить официально свою профессиональную деятельность.
Иван Батраченко преподаёт йогу уже более пяти лет. Большую часть этого времени он работал за границей. Переехал в Россию, и в этом году оформил статус самозанятого. Стимулом для него стали меры господдержки — в центре «Мой бизнес» он получил выплату в сумме 350 тысяч рублей на развитие своего дела по социальному контракту. Также Иван воспользовался услугой «консультация маркетолога», ещё ему помогли составить бизнес-план.
— Понравилось, что нет никакой волокиты. Всё просто. Я потратил время только на справку, которую получил на бирже труда, принёс в центр и заполнил вопросник. Мне прислали составленный бизнес-план по электронной почте, я его только немного подкорректировал и успешно защитил. Ещё воспользовался такой услугой, как фотосессия — мне нужны были хорошие фото для сайта, — говорит Иван Батраченко. — Но на этом наши отношения с центром «Мой бизнес» не закончились. У них очень информативный сайт, я постоянно посещаю его, отмечаю, когда организуют образовательные семинары и стараюсь участвовать в них.
Консультационные и образовательные мероприятия центр проводит бесплатно, и это позволяет экономить средства, чтобы направить их на развитие своего дела. Это кажется, что подобные услуги много денег не отнимут. Чтобы развиваться, надо постоянно учиться, а это в итоге выливается в круглую сумму.
— Вот считайте: фотосессия обойдётся, как минимум, в 10-12 тысяч рублей, составление бизнес-плана — от 50 тысяч, участие в семинаре — от 10 тысяч. Так что помощь центра, где я получил эти услуги бесплатно, весьма весома для меня, — уверяет Иван.
Образовательные семинары, организуемые центром «Мой бизнес» очень ценит жительница Владивостока — преподаватель иностранных языков Ольга Чудина.
— Я преподаю свыше семи лет, большую часть времени — в разных предпринимательских статусах. В качестве самозанятого зарегистрировалась больше года назад. Плюс в том, что я официально работаю, но при этом не завишу ни от кого, кроме себя, рабочий график составляю исходя из своих потребностей. Это не значит, что филоню — самозанятым приходится много работать, ведь надеяться приходится только на себя. Как говорится в народе «Не потопаешь — не полопаешь». Но, когда занимаешься любимыми делом, работа не в тягость. Ещё плюс в том, что статус самозанятого позволяет перейти на низкий уровень налогообложения — это выгоднее, чем ИП открывать, — объясняет Ольга.
Она отметила, что неоднократно пользовалась услугам центра «Мой бизнес». И считает его очень полезной организацией для тех, кто занимается предпринимательством.
— Сейчас обратилась за поддержкой в центр за услугой по созданию интернет-сайта. И неоднократно посещала лекции, связанные со спецификой моей работы. Не менее чем на 10 семинарах побывала. Они все проходят на очень высоком уровне, узнаю немало интересного и полезного для себя, — говорит Ольга.
На площадке конференции прошла фотовыставка «Самозанятые в лицах». Её участники — самозанятые граждане. Сфера их деятельности затрагивает многие стороны повседневной жизни — производство продуктов питания, мебели, украшений, услуги косметологов, ремонт и пошив одежды и многие другие. Все они пользуются мерами господдержки, предоставляемыми центром «Мой бизнес». И видно, как они усвоили образовательные программы центра по продвижению своего бизнеса. Фотографии не только подписаны, но и указан вид деятельности и контактные данные. Учитывая, какое внимание вызвала конференция — это весьма эффективный метод расширения клиентской базы.
В ходе конференции работала ярмарка, на которой можно было приобрести украшения, сувениры, полезные чипсы, расписные рукавицы и многое другое. Всё это изготавливают самозанятые приморцы. У них есть возможность расширить для себя рынок сбыта — принять участие в ярмарке «Сделано в Приморье». Самозанятые бесплатно получают торговое место в центре Владивостока. С 2020 года этой мерой поддержки воспользовались более 300 предпринимателей.
Отметим, в Приморье активно реализуется государственная краевая программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020–2027 годы.
Справка ЗР:
Статус самозанятого можно применять, пока ваш доход не превышает 2,4 миллиона рублей за год. Особенность самозанятости — низкие налоговые ставки на доход. Если получаете доход от физических лиц, налог составит 4%, а если работаете с компаниями — 6%.
Самозанятость можно совмещать с официальной работой. Работодатель продолжит оплачивать ваш НДФЛ как работника, а доход от неофициальной работы вы декларируете самостоятельно.