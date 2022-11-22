К Арсеньеву в гости – на метро

В Московском метрополитене теперь курсирует специальный вагон, который рассказывает жителям и гостям столицы России о знаменитом исследователе Дальнего Востока, авторе «Дерсу Узала».
Вагон входит в состав «Дальневосточного экспресса», который 1 ноября стартовал на Арбатско-Покровской линии. Номер вагона – 9.
Брендированный поезд, рассказывающий жителям и гостям российской столицы о жизни всех субъектов ДФО, отправляется в Дни регионов Дальнего Востока по Москве уже в пятый раз. Но вагон, посвящённый жизни и творчеству Владимира Арсеньева, в нём появился впервые. Материалы для вагона № 9 предоставил Объединённый музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева.
– Это и множество фотографий из личного архива Владимира Клавдиевича, и фотографии экспонатов, так или иначе связанных с его именем. Для тех, кто заинтересуется судьбой и наследием Арсеньева, есть возможность познакомиться с тематическими видеолекциями, – рассказала учёный секретарь Музея-заповедника истории Дальнего Востока Анжелика Петрук. – Таким образом мы ещё раз подтверждаем миссию музея – воспитание бережного отношения к истории, к личности в истории. Передвижная выставка в «Дальневосточном экспрессе» даёт возможность взглянуть на историю Дальнего Востока вековой давности глазами краеведа Арсеньева.
Курсировать «Дальневосточный экспресс» будет полгода.