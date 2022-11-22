К Арсеньеву в гости – на метро

– Это и множество фотографий из личного архива Владимира Клавдиевича, и фотографии экспонатов, так или иначе связанных с его именем. Для тех, кто заинтересуется судьбой и наследием Арсеньева, есть возможность познакомиться с тематическими видеолекциями, – рассказала учёный секретарь Музея-заповедника истории Дальнего Востока Анжелика Петрук. – Таким образом мы ещё раз подтверждаем миссию музея – воспитание бережного отношения к истории, к личности в истории. Передвижная выставка в «Дальневосточном экспрессе» даёт возможность взглянуть на историю Дальнего Востока вековой давности глазами краеведа Арсеньева.