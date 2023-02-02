«Поворот на Восток»: развитие Приморья ускорилось

Отметим, что благоприятное положение не только региона, но и страны предрекают мировые эксперты. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост российского ВВП на 0,3% в 2023 году. Если в 2022 эксперты ожидали спада экономических показателей страны, то сейчас МВФ говорят об «умеренном росте». Прогноз на 2024 год тоже положительный: ВВП «подрастет» на 2,1%. Несмотря на все внешние помехи, российская экономика сохраняет статус одной из крупнейших в мире и продолжает развиваться.