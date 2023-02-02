«Поворот на Восток»: развитие Приморья ускорилось

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
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Updated Сегодня, 07:19
Губернатор отметил, что экономика края смогла не только остаться устойчивой, но и показать потенциал для развития. Так, валовой региональный продукт за прошлый год оценили почти в 1,5 триллиона рублей, что больше показателя 2021 года на 200 миллиардов.
Исходя из слов главы края, роста показателей достигли в сельском хозяйстве — 115%, транспорте и логистике — 133%. Также увеличился процент ввода жилья –117%, туризма –111%, и инвестиций — 146%.
«В прошлом году мы все ощутили масштабный поворот на Восток. По итогам 10 месяцев внешний торговый оборот увеличился на 18% и составил почти 10 миллиардов долларов. География торговли выросла с 44 стран-партнеров до 79», — рассказал Олег Кожемяко.
По данным министра экономического развития Приморья Андрея Блохина, который выступил днем раннее, объем несырьевого неэнергетического экспорта вырос на 14,3% в сравнении с 2021 годом. Общий объем составил более 3 миллиардов долларов. А основным направлением стала продукция агропромышленного комплекса.
Среди ключевых составляющих несырьевого неэнергетического экспорта: соевые бобы — 11,9%, древесина, пиломатериалы и изделия их них — 11,2%, продукция металлургии и ювелирные изделия — 8,7%, кукуруза — 7,1%. Большую часть экспортируемого сырья составили рыбопродукция и ракообразные — 55%.
«Рыбная отрасль Приморья оказывает большое влияние на экономику не только края и Дальнего Востока, но и всей страны. Рыбный комплекс региона производит 15% всей рыбопродукции России», — добавил Андрей Блохин.
Отметим, что благоприятное положение не только региона, но и страны предрекают мировые эксперты. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост российского ВВП на 0,3% в 2023 году. Если в 2022 эксперты ожидали спада экономических показателей страны, то сейчас МВФ говорят об «умеренном росте». Прогноз на 2024 год тоже положительный: ВВП «подрастет» на 2,1%. Несмотря на все внешние помехи, российская экономика сохраняет статус одной из крупнейших в мире и продолжает развиваться.