Как за поездку в автобусе в Приморье платить меньше

Поэтому во время опроса многие пассажиры подчёркивали, что они предпочитают платить даже не картами, а с помощью телефона, через приложение. Точнее – с помощью приложения от платёжной системы «Мир». Потому что – говорили пассажиры – так выйдет ещё дешевле. Оказалось, что платёжная система «Мир» до 30 июня предоставляет пассажирам общественного транспорта скидку на проезд. Экономить 8 рублей с каждой поездки можно, расплачиваясь в транспорте картой «Мир» в телефоне. Главное – чтобы в автобусе, троллейбусе или трамвае был терминал, принимающий бесконтактные банковские карты. А ваш смартфон обеспечен приложением Mir Pay или Samsung Pay и поддерживать функцию бесконтактной оплаты (NFC).