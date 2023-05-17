Как за поездку в автобусе в Приморье платить меньше

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Как известно, в начале марта стоимость проезда в общественном транспорте Владивостока немного повысилась. Теперь она дифференцированная и зависит от вида оплаты. Если вы платите транспортной картой, поездка на автобусе вам обойдётся в 32 рубля. При оплате банковской картой – 35 рублей. И если вы платите наличными, одна поездка в автобусе обойдётся вам в 40 рублей.
Логично предположить, что жители краевого центра, следящие за своим бюджетом, разумеется, предпочитают платить меньше – поэтому выбирают или транспортную карту, или платят с помощью обычной банковской. Особенно те, кто забывает вовремя пополнять транспортную или просто не хочет обременять себя ещё одним «пластиком».
И казалось бы, какая разница, карта какого банка или какой платёжной системы у вас в кармане – 35 рублей, они и есть 35 рублей. Однако, как подсчитали сведущие люди, расчет с помощью карт платёжной системы «Мир» позволяет сэкономить на стоимости проезда. Каким образом? Это решили выяснить корреспонденты «Золотого Рога» и разобраться окончательно и бесповоротно в вопросе, какой же вид оплаты в общественном транспорте самый выгодный.
Опрос пассажиров (выборочный, в нескольких городских маршрутах) показал, что, оказывается, не все предпочитают транспортную карту. Некоторые пассажиры нечасто пользуются общественным транспортом, другие, особенно мужчины, подчас просто забывают переложить её из одних джинсов или брюк в другие. Такая же неприятность может случиться и с банковской картой.
Поэтому во время опроса многие пассажиры подчёркивали, что они предпочитают платить даже не картами, а с помощью телефона, через приложение. Точнее – с помощью приложения от платёжной системы «Мир». Потому что – говорили пассажиры – так выйдет ещё дешевле. Оказалось, что платёжная система «Мир» до 30 июня предоставляет пассажирам общественного транспорта скидку на проезд. Экономить 8 рублей с каждой поездки можно, расплачиваясь в транспорте картой «Мир» в телефоне. Главное – чтобы в автобусе, троллейбусе или трамвае был терминал, принимающий бесконтактные банковские карты. А ваш смартфон обеспечен приложением Mir Pay или Samsung Pay и поддерживать функцию бесконтактной оплаты (NFC).
Оказалось также, что подобная скидка действует уже не первый месяц и владивостокцы, следящие за новостями, касающимися их бюджета, давно уже пользуются возможностью сэкономить на стоимости проезда.
- В Приморском крае за два месяца акции экономия пассажиров общественного транспорта составила более пяти миллионов рублей, а число оплат проезда смартфоном по карте «Мир» увеличилась в 1,5 раза, - рассказала Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир», к которой корреспонденты «ЗР» обратились за разъяснениями.
Выяснилось, что такой способ оплаты и помогает сэкономить, и позволяет не шарить мучительно по карманам и в сумочке в поисках карты (родной и любимый смартфон всегда либо в руке, либо под рукой), и – неожиданный поворот – даёт возможность чётко отслеживать, какой доход на самом деле получают компании-перевозчики Владивостока и вести контроль за их работой.
С помощью телефона и приложения и гостям столицы ДФО платить удобнее, ведь не станешь покупать ту же транспортную карту на пару недель. Ну и разумеется, это безопасная форма оплаты.
Эксперты давно говорят о том, что плата наличными за проезд в общественном транспорте отходит в прошлое. Какой именно вид оплаты безналом выбрать – каждый решает для себя сам.