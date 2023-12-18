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Published Вчера, 10:27

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Updated Сегодня, 03:04

«На радость деткам»: новый современный модульный спортзал открыли в Артёме

«На радость деткам»: новый современный модульный спортзал открыли в Артёме

18 декабря 2023, 10:27
С таким важным и радостным событием горожан поздравили губернатор Приморского края Олег Кожемяко и глава администрации Артёмовского ГО Вячеслав Квон.

Новый модульный спортивный зал появился в школе № 16 — одном из старейших учебных заведений Артёма. Площадь помещения, оборудованного согласно всем современным стандартам, составила около 300 квадратных метров. Внутри есть весь необходимый инвентарь для занятий.

Глава городского округа Вячеслав Квон также отметил, что новое помещение спортзала отвечает всем необходимым требованиям. Внутри предусмотрены комнаты для переодеваний и санузлы.

«Помимо этого, в школе провели благоустройство и асфальтирование прилегающей к спортзалу территории. Теперь учащиеся школы будут с радостью и в комфорте заниматься физкультурой», — добавил Вячеслав Квон.

Губернатор Приморья в свою очередь подчеркнул, что ещё три подобных спортзала будут сданы в эксплуатацию во Владивостоке (два) и в Находке (один) до конца текущего, 2023 года.

#Приморский край#Владивосток#Находка#Губернатор#Благоустройство#Артём#Олег Кожемяко#Вячеслав Квон#Территория#Спортзал#Спортивный зал#Асфальтирование#Физкультура#Губернатор Приморья
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