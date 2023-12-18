«На радость деткам»: новый современный модульный спортзал открыли в Артёме

Posted Вчера, 10:27
Published Вчера, 10:27
Modified Сегодня, 03:04
Updated Сегодня, 03:04
Новый модульный спортивный зал появился в школе № 16 — одном из старейших учебных заведений Артёма. Площадь помещения, оборудованного согласно всем современным стандартам, составила около 300 квадратных метров. Внутри есть весь необходимый инвентарь для занятий.
Глава городского округа Вячеслав Квон также отметил, что новое помещение спортзала отвечает всем необходимым требованиям. Внутри предусмотрены комнаты для переодеваний и санузлы.
«Помимо этого, в школе провели благоустройство и асфальтирование прилегающей к спортзалу территории. Теперь учащиеся школы будут с радостью и в комфорте заниматься физкультурой», — добавил Вячеслав Квон.
Губернатор Приморья в свою очередь подчеркнул, что ещё три подобных спортзала будут сданы в эксплуатацию во Владивостоке (два) и в Находке (один) до конца текущего, 2023 года.