Не отдавайте жизнь за навагу: приморцев предупредили об опасности

Posted 3 января, 05:19
Published 3 января, 05:19
Modified Вчера, 23:04
Updated Вчера, 23:04
Прочный лед обычно имеет синеватый оттенок или «зеленоватую» окраску. Таким образом, чем более прозрачен лед, тем он крепче.
Матово-белый цвет или наличие желтизны указывают на ненадежность льда.
Особенно опасным считается лед в местах, где присутствует ракушечник, поскольку здесь чаще происходят происшествия с рыбаками. Лед в районах впадения ключей или ручьев также считается менее надежным.
Также стоит быть осторожными с льдом под снежными сугробами, поскольку он медленнее наращивает толщину и может быть менее надежным для безопасного передвижения.