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Posted Вчера, 23:36

Published Вчера, 23:36

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

Пришла весна? Погода порадует жителей Приморья, но не везде

Пришла весна? Погода порадует жителей Приморья, но не везде

3 февраля 2024, 23:36
Специалисты «Примгидромета» рассказали, чего ожидать от погоды сегодня.
Сюжет
Погода

Сегодня, 4 февраля, погоду в Приморье будет определять гребень антициклона. Осадков не ожидается. Ветер будет дуть северо-западный умеренный. Температура воздуха днём составит от -2 до -1°C.

Во Владивостоке ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер также будет северо-западный умеренный. Температура воздуха будет колебаться от -5 до -7°C.

В Уссурийске также ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер будет северо-западный умеренный. Температура воздуха днем опустится до отметок -6…-8°С.

В Находке ожидается небольшая облачность и без осадков. Ветер также будет северо-западный умеренный. Температура воздуха — от -2 до -4°C.

#Общество#Приморье#Владивосток#Погода#Находка#Уссурийск#Примгидромет#Антициклон
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