Прокуратура обжаловала условный приговор горе-юристу-хулигану Максиму Чихунову

Posted Сегодня, 02:03
Published Сегодня, 02:03
Modified Сегодня, 02:05
Updated Сегодня, 02:05
Ведомство посчитало приговор слишком мягким и будет требовать пять лет реального лишения свободы, а не условный срок. Тем более, что на путь исправления, по нашему мнению, Чихунов вставать не спешит.
«С учетом тяжести совершенного преступления, публичности, демонстративности и мотивов его совершения государственный обвинитель в прениях сторон ориентировал суд на необходимость квалификации действий фигуранта по ч. 2 ст. 213 УК РФ и назначения ему наказания в виде реального лишения свободы на 5 лет», — сообщали в пресс-службе ведомства.
Журналисты связались с источников в ведомстве, и он подтвердил, что прокурор уже подал заявление первого марта. Позиция не изменилась, в апелляции будут заявлены те же требования, что были изначально.
«При апелляционном рассмотрении в соответствии с УПК РФ будут прения сторон, там будет обозначена позиция гособвинителя. В настоящее время придерживаемся этой позиции ранее обозначенной», — отметил источник.
Стоит отметить, что после объявления судебного решения Максим Чихунов буквально «сорвался с цепи». За первые несколько дней он обрушился с критикой на политических деятелей различной величины, публиковал десятки негативных новостей о городах Приморья и самом регионе, «стримил» похороны Навального*, выступил против строительства церкви.
Тем временем отдельные жители Артема считают, что в услугах такого общественного деятеля город нужды не испытывает. В городе нужны лидеры мнений, которые будут не просто «гнать бесконечный поток негатива», а займутся формированием конструктивной повестки. Почитать о ДТП в городе они могут и в других пабликах, а кроме крови автолюбителей и «всепропаднических настроений» Чихунов ничего в целом не предлагает. Хотя мог бы вести блог в формате «лайф-стайл», тем более что его жизнь полна захватывающих событий, причём даже на праздники. Напомним, в недалеком прошлом, восьмого марта юрист настолько активно поздравлял свою супругу, что ей пришлось вызывать полицию и просить стражей порядка успокоить супруга.
«Я, грубо говоря, взял ее за шею и как бы толкнул. Она написала заявление в полицию и меня потом на пять тысяч оштрафовали. Все! Это за десять лет в первый раз», — заявил в разговоре с корреспондентом «Восток-Медиа» Чихунов.
Или Чихунов мог бы рассказать, что ранее, в 2021 году выдвинувшись на выборы от КПРФ в Законодательное Собрание Приморского края, он указал сведения о наличии судимости, как того требует от кандидатов закон. Речь идет о пункте «а» части 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ «Хулиганство».
Напомним, 15 февраля, в полдень на Пушкинской улице раздалось сердитое «виновен»: судья Ленинского районного суда огласила приговор по делу Максима Чихунова, «расстрелявшего» мемориальную доску в центре Владивостока.
Корреспондент «Восток-Медиа», находившийся в этот момент на заседании, сообщает, что суд решил признать юриста-скандалиста виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части первой статьи 213 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы условно сроком на один год.
Кроме того, на Чихунова возложили обязанность встать на учёт по месту жительства и назначили ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Вдобавок суд постановил взыскать с него 24 тысячи рублей в доход государства.
* — Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.