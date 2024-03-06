Прокуратура обжаловала условный приговор горе-юристу-хулигану Максиму Чихунову

Тем временем отдельные жители Артема считают, что в услугах такого общественного деятеля город нужды не испытывает. В городе нужны лидеры мнений, которые будут не просто «гнать бесконечный поток негатива», а займутся формированием конструктивной повестки. Почитать о ДТП в городе они могут и в других пабликах, а кроме крови автолюбителей и «всепропаднических настроений» Чихунов ничего в целом не предлагает. Хотя мог бы вести блог в формате «лайф-стайл», тем более что его жизнь полна захватывающих событий, причём даже на праздники. Напомним, в недалеком прошлом, восьмого марта юрист настолько активно поздравлял свою супругу, что ей пришлось вызывать полицию и просить стражей порядка успокоить супруга.